林俊良为两岁儿上擂台 首次参加拳击赛瘦近10公斤

“Ah Boy”林俊良即将在这个月27日首次参加白领拳击赛，直言参赛原因是儿子。为了这次的比赛他花了五个月的时间锻炼，狂瘦近10公斤，更因为比赛推掉了部分演艺工作。

当天将会有12对选手比赛，主办方星期三（4月5日）在一间法式餐厅举行对决仪式。36岁的俊良将对战的选手是一名30岁的健身教练Hardy，他坦言没有信心战胜对手，“他比我年轻，也比我有经验，练了差不多七年，所以我觉得赢的机会很低，但我们已经做好足够的准备。”

他也透露自己在对决时的优点是用左手打拳：“大部分的人都是用右手，所以会不习惯跟左手的人对打，他们会觉得很乱。”

俊良是从去年12月才开始学西方拳击，在那之前也练了泰拳约七年，期间参赛过两次。这次会想比赛拳击主要是因为儿子：“我在四年前打了最后一场泰拳比赛后就没再比赛，后来就结婚了。现在也有了一个两岁大的儿子，虽然在家里会教儿子几招，但是儿子并不知道爸爸有比赛过，所以想让他至少体验一次看着爸爸在台上比赛，而且我也想挑战一下自己。”因此比赛当天，俊良会带儿子去观赛。

他也希望孩子以后能练拳：“不一定要当职业选手，可以当成是一种运动强身健体，而且这些训练对身心灵健康有帮助，可以增强他们的信心以及保护自己。”

俊良的拳击偶像是前重量级拳王泰森（Mike Tyson）以及“菲律宾拳击传奇”曼尼·帕奎奥（Manny Pacqiao）。

俊良也分享泰拳与拳击的差别，“泰拳可以用膝盖和手肘等攻击对手，但拳击只可以用手。”他个人认为拳击比较具挑战性，“因为除了攻击，还要学会闪对手的拳，而且对方的攻击是持续性的，只要你还没倒下，他就能一直攻击你，所以你要一直闪。”

身为一名演员，需要“靠脸吃饭”，不会担心因拳击而破相？俊良说：“其实还蛮幸运的，虽然打得很激烈，但我们有做好防护工作，偶尔确实会有一些小伤，但没有遇过很严重的伤势。”更笑说：“也可能是我很会闪，因为我有多加练习‘闪脸’。”

专心备赛 推掉一些演艺工作

为了专心锻炼备赛，俊良推掉了一些演艺工作：“我暂时只接一些比较不需要花费太长时间的工作，像是拍广告或上综艺节目。目前已经练了五个月，每天都会花至少一到两小时锻炼拳击。我也加入了视帝郑各评的团队锻炼综合性体能训练，每个星期三次，目前锻炼了两个月。”

除了锻炼，参赛的主要条件在于体重：“比赛当天我必须减到60公斤，我的对手也必须是60公斤，我们才可以比赛，目前我的体重是61公斤。不过在去年12月我的体重是70公斤。我花了四个月的时间减了九公斤。”除了锻炼，俊良也控制饮食。

参赛前，每位选手也必须签生死合约，他表示并不会担心要签这份合约，而且家人也非常支持他参赛。