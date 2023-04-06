多年前见过 洪乙心游日巧遇刘嘉玲

洪乙心最近到处趴趴走，继台湾之旅后又到日本赏樱花品尝美食，竟巧遇影后女神刘嘉玲。两人在当地一家日式餐馆用餐以及合影，洪乙心随后分享两人的合照并写道：“很高兴女神刘嘉玲记得我们多年前见过面。她说我长得像宋慧乔！！！天哪！我完全进入粉丝模式！”

洪乙心接受《新明日报》访问时透露，两人是在2014年，在香港朋友的聚会上遇过一次，“没想到时隔那么多年她还认得我，知道我叫Apple（洪乙心的英文名），真的非常感动！”

乙心表示两人没有合作过，“多么希望有（机会合作），她演我的导师或师父，我觉得会很不错。”

乙心非常欣赏嘉玲的沉稳大气，且一看上去就自带巨星光环：“就像她在《狄仁杰之四大天王》里饰演的武则天，身上流露的霸气和气场，跟她本人很像。”

嘉玲虽有大将之风和大姐大的气势，不过乙心表示在与她交谈时，就会发现她其实很平易近人和随和。

对于被嘉玲说像韩星宋慧乔，乙心害羞表示没有啦：“虽然当时我很平静说没有，但心里是开心得不得了，完全进入粉丝模式！”不过她个人并不觉得自己长得像宋慧乔，可能是有一些角度相似。

盼演坏人

宋慧乔最近因《黑暗荣耀》，跳脱以往的形象饰演冷血复仇的女主角文东恩再创事业新高，乙心表示自己也希望能有机会拍一些比较特别和新鲜的角色：“其实这些年来我也演过很多种类的角色，当中也有和自己性格反差很大的，所以我希望接下来能饰演的角色能有很大的转折点，可以一开始是一个善良的人，然后慢慢黑化成一个恶人，或是从坏人慢慢变好人，让观众可以看到比较多面的自己。”