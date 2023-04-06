谁变化最大？32年前“十大演员”竞选海报网上疯传

一张32年前的“年度十大最受欢迎电视演员”投选海报，正在网上广为流传，勾起许多资深观众的回忆！

海报上写着“新广1991年度十大最受欢迎演员竞选”，这个竞选就是现在新传媒红星大奖的前身。海报上刊有男女演员各10人的照片，都是当时得令的红艺人。值得一提的是，海报左上角印有“联合早报影艺版联合主办”几个字，这也是本地大型演员投选活动史上，报章与电视台难得合作的一次。在当年，两大传媒集团这样联手推广本地艺人，对本地娱乐产生了很大的影响。

海报上的10位男演员，有陈澍城、陈之财、成建辉、洪约翰、黄文永、黄奕良、李南星、李文海、沈金兴、朱厚任。10位女演员则有陈莉萍、陈丽贞、陈秀环、林梅娇、刘秋莲、汤妙玲、向云、曾慧芬、郑惠玉、朱乐玲。

时移势易，这份名单上的艺人，如今都有了不小的变化。其中最大的变化，就是黄文永已经离开人世10年了。已经退圈的有陈之财、成建辉、洪约翰、黄奕良、沈金兴、刘秋莲、汤妙玲、曾慧芬、朱乐玲9人；当中成建辉、洪约翰更是几十年没有公开露面，让剧迷怀念不已。

还在圈中的10人，李南星、李文海、陈秀环也都已经离巢外闯。剩下还留在新传媒的7人，也都可以用“老臣子”来形容了。

海报展现了演员们32年前的鲜嫩容貌、青春气息。外形上变化最大的应该是已经变成“重量级美女”的陈莉萍。此外，记者发现洪约翰的妆容在今天看来，比起外地的帅哥似乎仍可媲美，并未“过时”，就不知道他今天的样子如何了。