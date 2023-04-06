哈孝远爆家丑 姐姐控诉弟媳和亲家欠债

（综合讯）艺人哈孝远的姐姐哈平远近日控诉弟媳瑄瑄与亲家母宋秀云欠债，导致黑道找上门。

事实上，哈孝远的岳父母刘子铭和宋秀云2014年担任新光人寿业务员时，涉嫌以“原保单解约转单可获利”等话术，向王姓母女和严姓女子等三人诈骗、侵吞共145万余元（超过6万新元），其中5万元（约2200新元）甚至汇到哈孝远妻子瑄瑄的帐户。

新北地检署已依业务侵占和诈欺等罪起诉刘男及宋女，现由法院审理中，受害者当中年近80岁的王姓妇人与宋女是多年好友。王妇的孙女告诉《壹苹新闻网》，她曾告诉瑄瑄关于诈骗之事，但瑄瑄没理会，还将她的脸书和IG封锁。

哈孝远的空姐老婆瑄瑄（刘凡瑄），日前在中天《同学来了》控诉大姑哈平远要她把儿子过户给她，称大姑是“窒息的爱”，惹怒哈平远，反指弟媳欠债黑道找上她，引发姑嫂战争。哈平远近日受访透露，瑄瑄的妈妈是保险业务员，收了保费却没有入帐，“到底细节是什么，我不知道”，并指有人因此找上门讨债，甚至还有黑道。

哈孝远星期三（4月5日）打破沉默受访坦言跟姐姐已断联两周，也很傻眼姐姐出面掀家丑，让他很不开心。记者向哈平远求证，她听闻哈孝远的说法后，平静说：“我不回应，目前就以妈妈心情跟照顾妈妈为主。” 看来跟姐弟关系暂时无解。

哈孝远受访时自认跟姐姐都是暴烈脾气，大家都还在气头上不能理解对方，所以他认为还是先不要跟姐姐联络，让风波随时间淡化，彼此都冷静一下。

由于近来跟姐姐的家务事备受外界关注，哈孝远已推掉所有通告邀约，暂时闭关不上节目。