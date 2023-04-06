《跑跑人》Haha首谈女儿患病：每天像地狱般痛苦

（首尔讯）《跑跑人》（Running Man）Haha和妻子星（Byul）去年9月公开三岁女儿Song患上罕见疾病“格林巴利症候群”（又称脱髓鞘多发性神经炎），一度严重至无法站立走路，令网民担心。幸好Song目前已康复，二人更带着三名子女出演节目《哈哈巴士》，两夫妻也终于首次谈及一家人对抗疾病的经过。

《哈哈巴士》星期二（4月4日）首播，星在节目中提到小女儿出生以来都十分健康，突然有一天出现严重肚痛。他们起初以为只是普通肠胃炎，直到女儿出现走路不稳经常跌倒的情况才就医，最后确诊为“格林巴利症候群”。

Haha坦言自己作为综艺人，必须在节目中笑脸迎人，因而对他来说每天都过得像地狱一样，即使他人落力让他笑，他也笑不出来，只能将最脆弱的一面与老婆分担，星也不得不暂停工作一个月全力照顾女儿。

“格林巴利症候群”通常出自免疫系统发生错误，对邻近的神经髓鞘进行攻击以致。初期患者会出现四肢肌肉疼痛和麻痺等，之后再蔓延至身体或头部等，通常会维持数小时至数周，严重者更有可能影响到呼吸功能或瘫痪，甚至导致死亡。数据显示，这个罕见疾病死亡率达7.5%，复发机会约为三分一。幸好Song通过治疗后已顺利康复，由一度无法行路和站立，到已能放开妈妈的手走路，不再需要吃药和进行物理治疗。