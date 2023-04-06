娱乐吃瓜：明星爸妈错误示范？林凤娇给房祖名保险套 狄莺儿12岁才断奶

台湾艺人小S（徐熙娣）日前在社媒晒出几张和女儿吃饭的照片，不料引来李敖的女儿李文列出12点“不是不该不能”，指她教坏女儿。12点批评中，有些合理，有些牵强，众说纷纭。

家家有本育儿经，教育孩子却似乎没有范本。小孩子有样学样，明星爸爸妈妈的以身示范变成错误示范，那就要不得，更会引起民众的评论甚至批评。看看明星爸妈面对四大棘手的育儿议题时怎么办？

粗活不能说？

在小S贴出的一张照片中，她看似在比中指，被李文纠正：“不雅手势放上官方社交媒体很不好，也不能让未成年孩子在你的旁边看到你这种行为。”

小S在这张照片中看似比出中指，也有人认为是照片的角度问题。（小S脸书）

当事人小S未做出回应，但一些人也觉得可能是照片的角度问题，不能妄下定论。

一般家长以身作则，都会在孩子面前谨言慎行，避免爆粗口。好莱坞明星Ashton Kutcher有一次因家里的宠物狗在梯级撒尿，气得他不小心说溜嘴骂出脏话，竟成为孩子错误的示范。在旁的近2岁女儿听到，马上有样学样，重复老爸那一句粗话，让他非常错愕，大叹“太疯狂了”！

Mila Kunis和Ashton Kutcher坦言常在两个孩子面前说溜嘴骂脏话。（互联网）

为迪士尼动画片《冰雪奇缘》（Frozen）的安娜公主配音的好莱坞女星Kristin Bell，虽然不准两个女儿说脏话，但在她们面前畅所欲言，没有语言禁忌。

她说：“我和老公都认为，孩子还小，不能开车，不能投票，不能喝酒。同样的逻辑，不能骂脏话。”

Kristen Bell和老公Dax Shephard在女儿面前没有语言禁忌。（Kristen Bell IG）

话虽如此，但是Kristin Bell同为演员的老公Dax Shephard曾听到女儿在心烦的时候爆粗口。他说：“她在房里要脱掉运动外套，过程中胳膊受困叹气：啊！Fxxx！”

做自己的程度？

几年前，黄磊的妻子孙莉贴出13岁长女黄忆慈染发的照片，引起网民质疑家长怎么可以让学生染发，初中生不注重学习，以及学生没有学生样的评论。

黄磊因为长女多多染发被网民批评教育不当。（互联网）

曾带着外号多多的长女黄忆慈录制亲自节目《爸爸去哪儿》的黄磊说，作为家长，他乐于尊重孩子在各个年龄段的好奇与尝试，不会横加阻拦但会适当引导。

让孩子有自由做自己，什么程度是放纵，什么程度才算合理？和黄磊夫妇一样，钟丽缇和张柏芝都曾分别因为孩子很小就染发而引发争议。张柏芝甚至不敌蜂拥而来的批评，把在社媒贴出的儿子染发照删掉。

Jada Smith支持女儿Willow Smith做自己。（互联网）

美国娱乐圈，也有明星家长因为允许孩子表达自我而引起话题。奥斯卡影帝Will Smith的老婆Jada Smith因为曾让11岁的女儿Willow Smith剃光头而被批评。

Jada Smith反击舆论：“这个世界不断提醒女人和女孩，她们的身体不属于自己，她们没有力量也没有自主权。我承诺要让我的女儿有自主权，让她知道她掌握自己的身心灵。”

她也希望能让孩子有犯错的机会，从错误中学习并自定界限，未来孩子独立的时候，才能展翅高飞。

Megan Fox的儿子穿裙子上街引起话题。（互联网）

性感女星Megan Fox坦言童年时曾因宗教限制穿着深感压迫，因此自己当妈妈以后，决心给三个儿子自由。她的儿子穿裙子的照片曾被外媒拍下，引起轩然大波。对此，她的前夫Brian Austin Green认为：“四五岁的孩子应该开心享受童年，他穿裙子又不伤害人，他想穿什么就穿什么。”

性教育怎么教？

歌神张学友的两个女儿如今已是23和18岁的闺女，两人小时候的性教育，可是他亲自负责的。

张学友曾经上吴君如的节目时说，自己跟女儿一起洗澡，甚至在女儿面前小解，跟女儿解释男女性别之分。他也“教她（女儿）保护自己，什么部位很重要，不可以被人碰”。

吴君如说，陈可辛在女儿小时跟她洗澡会穿泳裤。（互联网）

吴君如听了说，另一半陈可辛很保守，跟女儿洗澡还穿泳裤。

林凤娇在房祖名16岁的时候就给他避孕套，避免他闯祸。相较于东方国家，西方明星家长对于孩子的性教育持较开放态度。

林凤娇在房祖名16岁时就为他准备保险套。（互联网）

《海滩救护队》（Baywatch）的性感女星Pamela Anderson和前夫Tommy Lee曾爆出性爱录影带。她不讳言，和前夫未必是最好的榜样，但她对孩子有十足信心，认为他们有很好的道德基础，是“会慎选的聪明孩子”。

爱怎么表达？

台湾乡土剧女星狄莺在经历多次失败的试管婴儿后，在38岁时好不容为同为演员的孙鹏生下一子孙安佐。母爱大爆发的狄莺称为儿子健康，12岁才让他断奶，甚至一直到儿子15岁都与他同床。狄莺一心照顾孩子，母爱却被说畸形。

狄莺对儿子的母爱被批评太畸形。（互联网）

继巩俐和章子怡之后的第三代“谋女郎”董洁与演员前夫潘粤明育有一子，今年14岁。她自爆每天都要亲儿子一百下，还说过引起争议的这句话：“我和儿子在一起很快乐，就像恋爱中的女人”。

董洁和儿子拍婚纱照引起争议。（互联网）

她在儿子11岁的时候一起拍婚纱照，当中有儿子单膝跪，以及与她嘴对嘴的照片，再度引起批评她不懂“儿大要避母”的道理。