4月7日（农历闰二月十七）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、会友、水电维修、投资、美容

忌：安床、出海、求医、立约、园艺

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

互相尊重对感情非常重要，做决定前，你最好先问伴侣的意见。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

你虽然是一匹千里马，但必须耐心等待伯乐的出现，才能发光。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

周末即将到来，你最好尽快完成手头上的工作吧！

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

知恩莫忘报，风光的时候，别忘了曾经帮助你的人。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

身体状态不佳，你还是早点回家休息，避免过于劳累而病倒。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

你若越想控制所有的事，就越容易自我迷失，就看开些吧！

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

批评别人时，要婉转些，切勿单刀直入，以免引起反弹。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

长期的努力，终于见到成果，但勿因此松懈，态度更要谦卑。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

同样的问题，你可以尝试以不同的方式解决，效果将有所不同。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

胜利绝非难事，完全取决于你是否能勤奋、持之以恒。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

对于无法控制的事，就让它顺其自然，把精力放在其他事情上。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

巧夺先机固然重要，偶尔也要等待适当时机，才一举而上。