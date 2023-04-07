4月7日（农历闰二月十七）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、会友、水电维修、投资、美容
忌：安床、出海、求医、立约、园艺
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
互相尊重对感情非常重要，做决定前，你最好先问伴侣的意见。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
你虽然是一匹千里马，但必须耐心等待伯乐的出现，才能发光。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
周末即将到来，你最好尽快完成手头上的工作吧！
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
知恩莫忘报，风光的时候，别忘了曾经帮助你的人。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
身体状态不佳，你还是早点回家休息，避免过于劳累而病倒。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
你若越想控制所有的事，就越容易自我迷失，就看开些吧！
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
批评别人时，要婉转些，切勿单刀直入，以免引起反弹。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
长期的努力，终于见到成果，但勿因此松懈，态度更要谦卑。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
同样的问题，你可以尝试以不同的方式解决，效果将有所不同。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
胜利绝非难事，完全取决于你是否能勤奋、持之以恒。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
对于无法控制的事，就让它顺其自然，把精力放在其他事情上。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
巧夺先机固然重要，偶尔也要等待适当时机，才一举而上。