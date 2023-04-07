自称老了有代沟 张哲通：Z世代以自我为中心

Y世代为出生于1981年至1996年之间的人，也被称为千禧一代，是互联网时代的先驱者，成长于经济繁荣的年代，也是多元文化的代表。Z世代则出生于1997年至2012年之间，也被称为原生数字人，与互联网和社交媒体紧密相连，注重平等和包容。

Y世代的张哲通近日在IG分享在播客节目上谈论有关实习和面试的话题，结果发现自己和Z世代的年轻一代看法非常不同。

哲通在接受《新明日报》访问时表示在跟几位Z世代的朋友聊天后，所总结出两代人的差别在于Z世代的人以自我为中心，Y世代的人则以公司为中心。他个人觉得没有对错，只是大家的想法不同。

他解释，“Z世代的人会把利益看得较重，比较在意物质上的东西，比如在这家公司当实习生能否转全职、这家公司是不是比较‘名牌’、员工的薪水以及福利等。至于Y世代，大部分的人都是希望能学习到更多东西，所以都不太在乎自身的福利，包括薪水、上班时间等。”

对于两代人的差异，哲通也表示很欣赏Z世代青少年的直言不讳，也欣赏他们懂得为自己发声，但他提醒，“直言的同时，需要注意态度，应该以一个和谐的方式来提出自己的要求。”

哲通也在贴文中感叹“觉得自己老了”，他坦言不希望自己跟潮流脱节，不过一切顺其自然“只要没有跟科技大趋势脱节就好了。”

他也发现自己和Z世代的年轻人有代沟，“已经有很多流行词汇是我赶不上的，而且我在2019年参加《才华横溢出新秀》时，就发现自己和Z世代的林昭婷、叶佳昀等有代沟了，所以我会很积极去了解她们的想法。”

哲通在贴文中也提到Z世代的人懂得如何更好地平衡工作与生活，并且非常清楚自己的价值，他坦言学生时期的自己并没有这样的想法，还曾为某家公司拼命，没日没夜地加班，“当时就觉得工作就是第一，希望能早日在事业上有所作为，所以会不顾一切把心思都投入到工作。”

现在身为艺人的他虽然每天都要忙着拍戏、上节目、拍广告等，但仍会空出属于自己的时间，“我会跟经纪人商量，分配一些休息时间给自己，而且我认为一直‘盲目’地拍戏，某种层度也对剧组、编剧和角色不负责任，因为没有机会好好的咀嚼角色的内心世界。”