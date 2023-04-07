为节目尝“怪食物” 鐘琴吃炸蜘蛛

作为艺人，在录制节目或拍戏时，常常都会“被逼”吃“稀奇古怪”食物，比如向来吃得简单的综艺阿姐鐘琴因节目吃过炸蜘蛛、孙政为拍戏吃炸昆虫，而郭亮则吃过沙虫汤。

难接受“辣椒鱼鳞”

主持过不少与食物有关节目的综艺阿姐鐘琴在接受《新明日报》访问时表示，因拍节目，品尝过很多“稀奇古怪”的食物，她坦言可以选择的话，她会不吃。“记得以前我在缅甸一带吃过炸蜘蛛，我只敢吃蜘蛛脚，脆脆的。不过有参赛的朋友吃蜘蛛的身体，当他一咬下去，一堆黄黄白白的泥状物溢出来，我当下的心情真的是难以形容。”

另外，鐘琴也分享在录制节目时吃过让自己最难以接受的食物，“那是在贵州的一个山区地方，他没有用调味料，而是将一整条没有去鳞的鱼放进水里煮，煮熟后在上面撒很多切碎的干辣椒搅拌，就这样配饭吃，饭也放了很多辣椒粉。虽然不会很难吃，但我吃得很不习惯，因为整条鱼带有鳞，还很辣，我不太会吃辣。”

除了这些“另类”的食物，鐘琴也通过主持节目品尝了很多美食，像是在近期主持的《古早味侦探》中，品尝到了很好吃的仁当牛肉和海南羊肉汤，“本来我不太想吃，因为我平时很少吃这些肉，但开拍时，每一道菜都被我吃光，真的太好吃了。”

孙政：炸蟋蟀挺好吃

孙政早前在IG限时动态分享在泰国拍戏期间尝试了当地的美食炸昆虫，“蚕不好吃，蟋蟀挺好吃的，像薯片零食的口感。”

他表示在吃之前并不会害怕，只是担心会肚子痛，“因为肠胃不好，但因拍戏需要，所以就吃，况且我也是秉持着凡事都要尝试的理念。”

至于吃炸昆虫是否有营养，孙政表示不太清楚，“据说昆虫里都是蛋白质，但被炸得又油又咸，应该还是不健康。”

孙政也在法罗群岛吃过领航鲸的肉，“黑黑的，口感像牛肉干。”

郭亮吃过沙虫汤

郭亮表示不会尝试炸昆虫，“因为心理上受不了，过不了这一关”，但如果是节目需要，他会和制作组沟通，“能避免就避免，因为我并不会特别好奇或看到新的东西，只要能吃就会想要尝一尝。”

不过，郭亮品尝过比较特别的食物，那是一道“沙虫汤”，他坦言难以接受，“味道其实没有什么特别，但因为汤里是一条条活着的沙虫，所以看着有点难以接受。”

而郭亮印象最深刻的美食，是在云南吃的全菌宴，“所有的菜肴都有菌菇的，当时我才知道原来菌菇的种类这么丰富。”