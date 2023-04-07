不止小S“吃相难看” 郭台铭、马云、贾永婕也挨批

小S日前在脸书分享与女儿在家吃饭的日常生活照，被已故作家李敖的女儿李文批吃相难看、欠缺餐桌礼仪，教坏女儿，引起热议。李文7日再度开炮，这回她瞄准两岸富商——中国大陆阿里巴巴创办人马云和台湾鸿海创办人郭台铭，连新北市长侯友宜、艺人贾永婕，以及人气网红也都被拖下水，遭议论一番。

李文晒出郭台铭一系列用餐照，还酸他是不是以前在船上打工太久了，没有人教他基本的用餐礼仪？问他：“你不是要当总统吗？为什么不花钱培训用餐礼仪？”

她指出郭台铭犯错的几个重点：

1）叉子不是毛笔，可不可以拿正确呢？你的中指和戒指手指不能重叠在叉子上面。

2）拿意大利面的时候叉子要拿到中间而不是最上面。

3）吃饭时手肘不要放在桌子上。

4）吃饭要放纸巾、餐巾布在你的大腿上，因为你每次吃饭好像一个礼拜没有吃饭一样，狼吞虎咽。

5）假如裤子不适合的话，还是你的内裤有问题，那就要‘调整’一下你私人的部位。要不然照片给大家看到不好。

对于昔日邻居马云，李文则提出几点建议：

1）搞不懂你是在吃意大利面还是拉面？你的脸快掉进去你的面里面了。

2）要记住食物是往你的嘴巴走，不是你的嘴巴往食物走。

3）为什么叉子和汤匙乱摆？还倒摆。

4）那么好的餐巾不用？你的屁股坐下来就要摆在你的大腿上。

5）椅子没有坐满，手肘不能上桌。

《維權和禮儀女王今天繼續揭露4個名人的吃相問題》：（“假永婕“的以前有寫過，我又重新轉發了，今天也補了新問題） 1. 郭董 2. 侯友宜市長 3. 馬雲 4. “假永婕“ 今天有答應NOWnews... Posted by 李文 on Thursday, April 6, 2023

李文也给可能跟郭台铭争当下届台湾总统的侯友宜市长多个建议，文字带有自然的诙谐感：“没有看到任何的纸巾和餐巾，是不是大家用手擦嘴巴？”“看到了四个大块的豆腐，需要先切一下，要不然人那么多怎么分享？用牙齿咬给旁边的人吗？”

李文也翻出贾永婕多张用餐旧照，说她“很爱炫耀煮饭手艺，很爱请一堆朋友过来吃饭”，但需改进的餐桌礼仪多达15点。