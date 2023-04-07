10万豪华婚礼视频曝光 李昇基跪地高歌现场再求婚

4月7日本地时间傍晚6时，36岁韩国男星李昇基（Lee Seung Gi） 与小6岁爱人李多寅（Lee Da In）正式举行婚礼。

交往2年半的两人在首尔江南区的帕纳斯洲际酒店举行婚礼，婚礼主持人是“国民MC”刘在锡，婚宴司仪则是曾与李昇基一起主持《两天一夜》《新西游记》等综艺的李寿根。据了解，婚礼采取严密保安措施，宾客都被禁止拍照，不料婚礼进行45分钟后，就陆续有视频外流，立即吸引数千人点击、按赞。

其中一则视频中，李昇基单膝跪地，对着爱妻唱起自己的情歌《结婚好吗》（Will You Marry Me），等于现场再求婚一次，看得李多寅一脸甜蜜深情。

在另一则视频中，新郎新娘都在镜头前露出甜笑，歌手李洪基则豪迈高歌，气氛感人。

新人互相交换戒指，套牢彼此。

现场如有花海。

新郎新娘接受宾客祝福。

小俩口会先忙完手上的工作，才去蜜月旅行。李昇基随即将以新婚人夫身份开启亚洲巡演，并于6月到本地开唱。

酒店婚宴场地豪华，是许多政商名人结婚首选。这对新人选择在最大规模的宴会厅举行婚礼，最多可容纳940名宾客。据推估，婚礼花饰定价在2万至2万5000新元之间；制作费约5000新元；西餐每人5000新元至9000新元；酒水钱依当天实际花费计算，最少要砸10万新元。出道18年的李昇基影视歌三栖，李多寅则出身演艺世家，妈妈甄美里演过《大长今》的崔尚宫，姐姐是《皮诺丘》的李侑菲，婚宴场面果然星光云集，姜镐童、李栋旭、柳演锡、金南佶、陆星材、韩孝周、朴宰范、车银优、Super Junior成员银赫、圭贤等都出席了，另有李洪基、李笛现场献唱。

李昇基与李多寅因高尔夫球结缘，2021年被韩媒公开约会照后后大方认爱，当时他被拍到带李多寅去看奶奶，被外界认为好事近了。李昇基2月以亲笔信宣布婚讯，他赞李多寅有颗温暖的心，也很有爱，是永远想放在身边的人。

不过李多寅的生父屡闹上社会版面，继父和星妈甄美里都有内线交易前科，还有炫富争议，外界对女方的评价相当负面，让形象不错的李昇基也受连累。粉丝护主心切，甚至曾租广告车到李昇基家前抗议，反对二人交往。李昇基的母亲则对李多寅非常满意，以“最棒的媳妇”形容她，夸她有礼又讨喜，总是在儿子身边带给他力量，当坚强的后盾支持他，让她非常感动。