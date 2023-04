(首尔讯)韩国第59届百想艺术大赏4月7日公布入围名单,2022年强档佳作不少,最受瞩目的莫过于话题十足的《黑暗荣耀》《非常律师禹英禑》,分别入围9项和10项奖,宋慧乔与朴恩斌将对决视后宝座,让网民直呼“选不出来”!

宋慧乔一改过去形象,在《黑》演出学生时期遭到霸凌,长大后展开报复的角色,将事业推上新巅峰,还有望首度拿下百想视后,前夫宋仲基却落马,没能以复仇剧《财阀家的小儿子》入围,反而是同剧的“会长爷爷”李圣旻入围视帝,金度贤、金信禄分别入围男、女配角。

朴恩斌也交出代表作,在《非》饰演患有自闭症的律师,演技精湛。《非》更是黑马中的黑马,共入围10项,包括男配角姜其永,角逐男女新人演员的朱钟赫、朱玄英、河允景,以及编剧与导演等。

同样大热的《黑》不只有宋慧乔入围女主角,霸凌五人组的林知衍(也称林智妍)、朴成勋,宋慧乔的复仇帮手廉惠兰都入围女配角,金建宇、金赫拉入围男女新人演员,编剧金银淑,但“恶女空姐”车珠英却出局。

另一部大热剧《我的出走日记》也入围多个奖项,包括以“具先生”一角声势上扬的男主角孙锡久,女主角金智媛、女配角李伊、女新人演员李庆成,以及最佳戏剧、导演与编剧。与孙锡久合作《地下菁英》的影帝崔岷植,暌违25年回归小银幕,也榜上有名。来新加坡取景,由金高银、魏嘏隽担纲的《小女子》,虽入围最佳戏剧、导演及编剧,但演员方面则挂零。

本届视帝入围者另有《我们的蓝调时光》李炳宪、《浪漫速成班》郑敬淏,视后有《王后伞下》金憓秀、《安娜》秀智。

朴海日汤唯再抢影帝后

在电影类方面,《分手的决心》(Decision To Leave)再次角逐最佳导演(朴赞郁)、影帝(朴海日)、影后(汤唯)和最佳电影。朴海日对垒《犯罪都市2》(The Roundup)马东石、《昼盲神探》(The Night Owl)柳俊烈、《婴儿转运站》(Broker)宋康昊、《猎首密令》(Hunt)郑雨盛;汤唯的对手则有《下一个素熙》(Next Sohee)裵斗娜、《格杀福顺》(Kill Boksoon)全度妍、《美丽人生》(Life Is Beautiful)廉晶雅与《公寓里的两个女人》(The Apartment with Two Women)梁末福。廉晶雅同时以《外星+人》系列第一部入围女配角,IU也凭借该片入围女新人奖。此外,《猎首密令》是李政宰首度又导又编又演的电影,虽然没能入围演技奖,但角逐导演与最佳电影奖项。

今年的颁奖礼将于4月28日下午举行,届时JTBC将做电视直播,TikTok则在线上直播。