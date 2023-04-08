李铭顺曝婚姻保鲜秘诀：死不要脸，肉麻一点

（台北讯）由李铭顺、游安顺、薛仕凌、柯叔元等主演的《做工的人电影版》3月31日在台湾上映后深得口碑与好评，清明节连假开出2000万元台币（约88万新元）票房佳绩，电影找来传奇球员“恰恰”彭政闵客串演出，超大咖彩蛋让观众直呼：“真的超惊喜！”

电影版上映，各界名人力挺，以选秀节目《原子少年》崭露头角的FEniX成员陈峻廷打头阵，担任“一日推广大使”，将与李铭顺、薛仕凌、曾珮瑜及导演郑芬芬一同出席4月9日下午的限定场次。李铭顺之前在影剧版和大家合作得很开心，可是最后却领便当，他笑说：“这次电影版，心想演鬼也要回来演。”

李铭顺在电影版中有个甜蜜爱妻曾珮瑜，两人默契不在话下，演来自然生动；戏外，李铭顺曝光“婚姻保鲜”秘诀，其中一项竟是让自己变得“越来越不要脸”。

李铭顺和范文芳结婚14年，他接受《自由时报》专访时透露，在台湾拍戏时绝对会抽空和老婆视讯、报告近况，是标准的“老婆傻瓜”；他祭出爱妻箴言，呼吁全天下男人都要“死不要脸，肉麻一点，这样另一半其实很难发脾气。”

曾和李铭顺在《亲爱的，我爱上别人了》合作的天心补充说：“好的感情，确实不需要特别经营。”提到幼稚、撒娇的行为，天心就说：“当然也要另一半喜欢看我们演戏（指撒娇、肉麻的行为），才能演得起劲。”听得李铭顺大表同意，和天心隔空击掌。