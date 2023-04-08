黄碧仁钟琴 闲话家常见招拆招

（本地讯）第905期《优1周》4月6日出街，封面人物是再次入围“红星大奖2023”最佳女主角（《你的世界我们懂》）的四届视后黄碧仁，以及入围最佳女配角（《卫国先锋2》）的四届最佳主持人／两届最佳女配角钟琴。她们两人高矮不一，决定来场精彩对谈，互问对方问题，问题必须有关键字：高、矮、女主角、女配角、人母、人妻。且看两位阿姐的闲话家常，如何见招拆招！

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