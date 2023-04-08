4月8日（农历闰二月十八）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：祈福、施济、诉讼、开市、上任、扫舍

忌：安床、求医、装修、买车

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

若能把琐事抛到九霄云外，专心于事业，今天将有好的表现。

牛

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

不轻言放弃是你最大的优点，你若能善用它就能更快取得成功。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

乐观、积极些吧！因为悲观的人就算有天大好运也无补于事。

兔

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

别再抱怨了，向“前”看，“钱”会跟着而来。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运势不错，只要清楚知道自己的目标，就可以勇往直前。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

提拔新人不仅能给予他们信心，也能为自己训练日后的接班人。

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

只要功夫深，铁杵磨成针，就算再困难，你都要坚持下去。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

家人期待着与你共处的时光，今天就陪他们吧！

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要把别人的帮助视为理所当然，相反的你该把一切做得更好。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

别人做不到的事，你未必做不到，不妨严以律己吧！

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

今天脾气失控的概率很高，切记要忍耐，以免跌入陷阱。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

问题出现时，你更要心平气和地面对，不要感情用事而坏事。