4月8日（农历闰二月十八）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：祈福、施济、诉讼、开市、上任、扫舍
忌：安床、求医、装修、买车
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
若能把琐事抛到九霄云外，专心于事业，今天将有好的表现。
牛
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
不轻言放弃是你最大的优点，你若能善用它就能更快取得成功。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
乐观、积极些吧！因为悲观的人就算有天大好运也无补于事。
兔
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
别再抱怨了，向“前”看，“钱”会跟着而来。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
运势不错，只要清楚知道自己的目标，就可以勇往直前。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
提拔新人不仅能给予他们信心，也能为自己训练日后的接班人。
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
只要功夫深，铁杵磨成针，就算再困难，你都要坚持下去。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
家人期待着与你共处的时光，今天就陪他们吧！
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不要把别人的帮助视为理所当然，相反的你该把一切做得更好。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
别人做不到的事，你未必做不到，不妨严以律己吧！
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
今天脾气失控的概率很高，切记要忍耐，以免跌入陷阱。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
问题出现时，你更要心平气和地面对，不要感情用事而坏事。