演唱会取名“Fear and Dreams”,陈奕迅说,恐惧与希望并存。

时隔六年,陈奕迅带着全新巡演“Fear and Dreams”回归,2022年12月在香港开启,三次宣布加场,一共27场,场场爆满,打破了他在香港红磡体育馆举办演唱会的个人纪录。陈奕迅将海外首站献给新加坡,4月15日及16日将在新加坡室内体育馆开唱。

演唱会取名“Fear and Dreams”的含义是什么?现在的陈奕迅又有哪些“Fear and Dreams”?陈奕迅接受《联合早报》电邮访问时说:“当初跟创作总监讨论演唱会主题时,我们希望能带出与人性相关的内容。我们认为恐惧与希望是并存的,而不是对立的一种关系,所以演唱会取名为‘Fear and Dreams’,希望透过演唱会为大家的生活带来启发,从而得到共鸣。我的Fear and Dreams其实跟大家一样,也不是十分特别,最重要是希望大家可以透过我的演出得到共鸣。”