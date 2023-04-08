不甩家族炒股黑历史 李昇基新娘连换3套华服贵价曝

（首尔讯）36岁韩国男星李昇基（Lee Seung Gi） 与小6岁李多寅（Lee Da In）交往2年半结为夫妻，7日在首尔江南的帕纳斯洲际酒店完婚，广邀700多名宾客，许多演艺圈大咖都到，婚礼隆重热闹。两人的经纪公司不约而同公开3张新人的唯美婚纱照，感谢各界的祝福，照片中新郎笑到眼睛眯成一条线，脸颊紧贴娇妻，新婚喜悦不言而喻。

婚礼上，李多寅一连换了3套白纱，风格气派又豪奢。她最早在新娘室穿白色露肩蕾丝礼服，头上戴镶钻大皇冠，由于她的家族曾有炒股黑历史，网民看到她的豪华礼服都瞠目结舌。该款白纱由纽约三大婚纱设计师之一、以色列裔的普妮娜托纳伊（Pnina Tornai）打造，据悉每件婚纱起价6400新元。

李昇基因为在电影《大家族》（The Great Family）饰演僧侣，为戏落发剃成小平头，头发还没完全长回来。只见他顶着小平头当新郎，以一身黑色西装登场，李多寅则换了一套闪亮亮看似镶钻的缕空长袖礼服，头上依旧戴着大皇冠，仿佛童话故事中的公主。

李多寅第2套婚纱服。（推特）

他们念完誓言后互订终身，退场时深情拥吻，第2次进场换上白色系礼服。李多寅选择有最美透视婚纱之称的以色列品牌MUSE by Berta，不仅露出雪白香肩，纱质裙摆下的辣腿若隐若现，性感又不失梦幻。据悉该品牌婚纱价格不斐，也要至少4位数新元。

婚礼宾客星光云集，几乎和李昇基合作过戏剧、综艺的艺人都到场增光。与李昇基合拍过电视剧《花游记》的组合FTISLAND主唱李洪基也现身祝贺。他原本只是宾客，突然被李昇基点名，表演他的《继承者们》原声带歌曲“I’m Saying”。李洪基在社媒公开婚宴照片，激动写下：“我们哥终于成家了！最近我身边的人都结婚了！是流行还是什么啦！总之真的非常非常真心祝福！要幸福喔！”感叹号好多好多。