首次主持电影交流会 杨雁雁失眠一周

《米仔睡着了》（Riceboy Sleeps）星期五（4月7日）在黄金戏院Projector X: Picturehouse举行特别放映以及映后交流会，金马影后杨雁雁受邀担任问答环节主持，为观众和导演沈明辅搭起沟通桥梁。《新明日报》记者受邀出席活动，活动现场观众席满座，大家反应热烈。

活动结束后，杨雁雁与导演沈明辅接受《新明日报》访问，杨雁雁告诉记者自己为了这次主持紧张了一周，直呼差点打电话给主持人好友杨君伟求救！这是杨雁雁首次主持活动，分享首秀心得的她直呼：“我失眠了一个礼拜，他（沈明辅）所有的采访我几乎全都听了一遍。”可见其用心。

《米》故事讲述一位韩国母亲素妍在丈夫因精神分裂自杀后，孤身带着儿子大卫移民加拿大。大卫在成长过程中不仅经历父亲的缺席，还饱受来自师长同学的歧视。时间一晃大卫长大成人，怎料母亲这时却身患绝症，不过他也因此有机会回到故乡探访父亲的家人，大卫终于对自己素未谋面的父亲有了一些了解……

电影结束后，杨雁雁与导演沈明辅逐一回答观众问题，由于导演是加拿大韩裔，活动全程以英语进行。值得一提的是，故事题材取自导演与母亲的真实经历。过程中杨雁雁还透露该电影由沈明辅自编自导自演，就连后期剪辑他也一手包办。杨雁雁对沈明辅此“壮举”惊叹：“这太疯狂了！我觉得这无论是对一个导演还是演员来说都是相当疯狂的事！”

导演沈明辅在戏中客串素妍的上司，同时也是她的仰慕者，记者问导演是如何同时兼顾这么多工作？沈明辅回答：“我不会再这么做了，我不认为我在演戏的同时可以当一个优秀的导演，相对的如果我在导戏，我也没办法当个优秀的演员。”

《米》将于4月13日在黃金戏院独家上映，现已开始售票，感兴趣的公众可通过黄金戏院网站theprojector.sg查阅详情与购票。