湖南卫视浙江卫视抢收视 李玟无辜被摆上台

（综合讯）中国湖南卫视和浙江卫视两大台抢收视，正面交锋，天后李玟无辜被摆上台。

近年来，卫视台崛起，为抢热度、拼收视、比口碑，各大卫视台无不摩拳擦掌，抢大咖加入自己制作的节目，导致竞争白热化，尤其湖南卫视和浙江卫视的竞争更是十分激烈。

日前，湖南卫视的热门综艺节目《声生不息·宝岛季》在最新一期的节目，竟然矛头直指浙江卫视的王牌综艺节目《中国好声音》，将该节目总决赛后，网上流出一段疑似李玟质疑赛制、为学员周菲戈抱不平，在录制现场与导演吵架的片段剪进《宝岛季》中，让观众和网民看傻眼！

在最新一期的《宝岛季》中，节目组邀请了在台湾发展的马国歌手艾薇、蔡旻佑、于文文和周菲戈担任飞行嘉宾，就在介绍周菲戈时，节目播放他参加《2022中国好声音》的比赛画面，直言周菲戈有一把好声音，能够驾驭曲风，甚至让身为他导师的李玟不惜为他得罪节目组。

紧接着，《宝岛季》将李玟在现场和导演起争执，质疑赛制不公的片段剪辑进入节目正片。该节目播出后，观众看后不禁傻眼，认为此举无疑是把和浙江卫视之前的暗自较劲摆到台面上，李玟也因此躺着中枪。

节目播出后，网民纷纷涌到网络留言，指《宝岛季》比之前的《港乐季》逊色，有点蹭《好声音》热度的嫌疑，“收视差兼没有话题，故现在搞点话题！”也有网民指湖南卫视的行为太过分，认为之前李玟都已经将《好声音》在微博的发文删除，何必现在又拿来炒作，一点也不尊重艺人。

不过，也有支持湖南卫视的网友认为，此举做得十分漂亮，为节目组的勇敢和正义喝彩，因为李玟作为一名天后，其实在《好声音》的舞台没有遭到公平的对待，觉得湖南卫视这一举动简直就是为李玟报了一箭之仇，大快人心，甚至也帮周菲戈出了一口气。

李玟的姐姐：她是正义女战士

针对《宝岛季》将李玟于录影厂怒吼的片段剪辑在节目中，李玟的姐姐李思林被媒体问及《宝岛季》节目组有否预早通知，及会否觉得欠尊重？

李思林说已经交给公司处理，至于李玟是否知道及会否生气？她回复道：“她目前专注康复中，可能该节目想制造收视效果，博眼球，不要紧啦，也证明李玟是正义的女战士。”