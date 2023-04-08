张继科罗志祥汪小菲等6人接连上热搜 网：渣男霸榜

近日，有中国网民指热搜榜出现“渣男霸榜现象”，引起热议。

所谓的“渣男霸榜现象”，指的是张继科、罗志祥、汪小菲、买超 、张丹峰、徐开骋等艺人或名人，因各种新闻上了热搜榜。

张继科被爆曾因拿前女友景甜的私密视频借钱，消息曝光后，他的工作室喊告。这些新闻和回应都上了热搜。网民认为如果消息是真的，这是渣男的行为。

汪小菲飞到台北探望孩子的新闻上了热搜，他之前被爆婚内出轨，也有人把他称为“渣男”。

罗志祥是以男扮女装分身“朱碧石”上泰国节目，这起新闻也引起注意。罗志祥2020年被周扬青踢爆私生活混乱，形象大毁，沦为“渣男”。他好不容易沉潜两年，凭着舞蹈实力慢慢重回舞台，被大家认为算是成功洗白了渣男身份。

富二代买超恢复单身也是热搜新闻，他和张嘉倪被爆已离婚，且他有出轨嫌疑，自然难逃被网民喊“渣”的命运。不过两个离婚主角至今未对外证实传闻。

张丹峰和洪欣这对已婚多年的艺人，曾传出张丹峰出轨女经纪人，后被洪欣原谅的新闻。然而两人的婚姻在外界眼中总是“亮着红灯”，时不时就传小三已经取代原配，和张丹峰在一起。最近又有网民如此留言，被张丹峰生气否认并回怼，于是事件又上了热搜。

徐开骋（中）被爆劈腿张天爱（左一）和古力娜扎。（互联网）

徐开骋在“渣男界”是小辈。去年他劈腿张天爱、古力娜扎一事引发热议，口碑崩塌，事业也瞬间跌至低谷。正当外界逐渐淡忘此事，他日前突然回应此事，称与张天爱两不相欠。

他低调多时，终于在个人社交平台晒照。网民于是重提他的劈腿事件，他也正面回应，疑似暗指错不在他一人，并且直言在整个事件中，他与张天爱本是两不相欠的，只是由于张天爱在舆论上抢占了先机，导致整个事件偏向了其中一方。

网民认为，徐开骋有意要摆脱“渣男”的称号，于是将错误推给女方，甚至暗嘲张天爱将自己塑造成受害方，赢得大众的同情，自己则因为少言才导致形象尽毁。他的这番言论令网民大感震撼，毕竟徐开骋之前被女方曝出一长串录音，在录音中，他向张天爱忏悔，并且直接承认酒后乱性这一事实。

网民吐槽他“怎么好意思”，觉得他依然玩世不恭，不知反省。两位受到影响的女星都已重新开启新生活。反观徐开骋，事业彻底凉透，如果不是这次加入“渣男接力上热搜”，大概已经被外界淡忘了。