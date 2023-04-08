孙燕姿客串杨紫新剧 杀青照捧花站C位

44岁的天后孙燕姿传客串演出由中国小花杨紫、范丞丞主演的中国青春励志剧《要久久爱》（前名《199爱》）。

《要久久爱》微博4月8日下午5时多于上海发布剧组的杀青照片，孙燕姿捧着一束花站在C位，身边则是女主角杨紫。微博还写道：“特别感谢孙燕姿，有你，才是尚好的青春。春日暂别，相逢有时，我们要久久爱！”这也是孙燕姿首次参演中国影视作品。孙燕姿约15分钟后在微博转发剧组的杀青贴文，并写道：“这部剧情也充满了很多我的回忆，谢谢你们让我参与你们的青春。敬请期待！”

根据百度百科，36集的《要久久爱》由杨紫、范丞丞和金世佳主演，故事改编自樱十六的小说《十七岁你喜欢谁》，讲述几个青梅竹马的小伙伴互相陪伴成长，在经历分离和重逢之后重拾初心的故事。据悉，孙燕姿不仅为这部剧演唱主题曲，还特别客串演出要角，戏份已于星期五（4月7日）杀青。

《要久久爱》微博4月8日上传剧组的杀青照片。（取自微博）

孙燕姿出道多年来一直专注于音乐领域，极少跨出舒适区尝试演戏，不过这不是她第一次客串演出，她早在2008年曾客串本地导演陈子谦的电影《12莲花》。

《联合早报》记者8日联络上孙燕姿的经纪公司，经纪公司指出，目前有关剧集的消息与《要久久爱》微博同步，而孙燕姿接下来的行程以在中国的活动居多，包括她将于6月23日现身“青岛凤凰音乐节”献唱。