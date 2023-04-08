全台湾缺蛋他却天天有蛋吃 养鸡喂冬虫夏草生出粉红蛋

（台北讯）最近台湾爆出缺蛋危机，资深艺人汤志伟却成为名副其实的“鸡蛋富翁”。原来，他从前年开始饲养鸡只，目前1只公、12只母，因为公鸡超过一只就会打架。

为了养鸡他看书学知识。他告诉媒体，现在家中的鸡算是第3代，每日都会产下8到10颗的蛋量。因为是自己要吃，所以他特别重视饲料、环境，“我的蛋跟别人不一样，蛋壳比较硬，颜色也很丰富，有粉红、绿、浅灰，喂牠们的除了麦片、碎玉米等饲料，还会喂菜叶和米饭，之前还有喂冬虫夏草，现在换成喂牠们吃党参……”或者把虾壳、蛤蜊壳磨碎给鸡吃，主要是提供钙。“所以我们家的蛋黄比较Q（弹牙），还会有点香味。”

他说，最近蛋荒，身边朋友也开始询问他是否愿意贩售，让他很为难，因为家中产量不比专业养鸡场，真的没办法。他笑说：“最近开始有朋友来关心鸡怎么样，朋友突然变多了……（但）产量有限，而且大家都是朋友，我卖他们也很怪。”他也提到，有时跟朋友聚餐，都会特别准备鸡蛋，是很受欢迎的伴手礼。

这是他第一次养鸡，除了亲自搭建鸡舍，他还设计母鸡的下蛋区，“我买了工地围篱搭造，用铁笼、木箱隔间，上面还会放粗糠，整体环境很舒适。有个隔间是专门让母鸡下蛋用的，刚好容得下1、2只鸡，1只在生的时候，其他母鸡就会在旁边啼叫催促，等不及的话就会挤进去一起生。”

他每天起床第1件事就是去家里后院帮鸡女儿、鸡儿子整理环境，会把围栏打开让牠们到处跑跑晃晃，接着清理鸡屎、放饲料，还会挖坑让鸡围在一起洗澡。

他的太太原本不是很同意养鸡，除了担心有异味不好照顾，鸡叫声可能会影响邻居，再来就是怕有蛇会来偷蛋，毕竟他们就是住在山边的房子，平时就有很多生物会在家里后院出没。但是实际养殖后才发现这些都不是问题。

后来转为支持老公的她说：“养鸡之后厨余也减少很多，变成一个循环。”因为她会将厨余磨成粉当做鸡的补充物。而且养鸡的过程，也让小孩学到尊重人和生命。与其说是汤氏夫妻在养鸡，不如说是鸡孩子们在陪伴着夫妻俩的惬意山中生活。