反废除377A条文贴文 促使本地导演推动“幸福”

新加坡政府宣布废除刑事法典第377A节条文时，娱乐圈同行在社媒上发布反废除贴文，本地知名马来导演Remi M. Sali（雷米沙里）看了这些贴文，令他反感与不安，决定担任《愿你幸福》（Salam Gembira）的制作人，推动电影的拍摄。

雷米沙里凭华人与马来人联婚题材的《不是我妈妈的烘焙》（Not My Mother’s Baking）成为首个电影在台湾公映的本地马来导演。新作《愿你幸福》由他与本地制作人何伯乾（Ho Pak Kin）一起制作。雷米沙里在接受《联合早报》电访时透露：“2022年政府宣布废除377A节条文时，我和伯乾在社媒上看到许多反对废除的行业朋友，发了很多让人反感的贴文，这让我们感到不安。”他与何伯乾都觉得，大家可以持有不同意见，“但为了表示不赞成而贬低和非人化LGBTQ+群体，是不对的。”

15年前已有制作《愿你幸福》想法

雷米沙里透露15年前已有制作《愿你幸福》想法，故事设在澳大利亚，“何伯乾说我们应该尽快推动电影的制作。我们决定找以前合作过的伙伴Dzul Sungit（德祖尔桑吉特）来执导这部电影。”

本地导演雷米沙里担任《愿你幸福》制作人。（雷米沙里提供）

德祖尔桑吉特是本地第一部爱之病题材长篇纪录片《拥抱柏林病人》（I Hugged the Berlin Patient）的导演之一，他在荷兰鹿特丹工作，所以《愿》的故事地点将改为荷兰，以方便德祖尔桑吉特将自己在国外生活的个人经历放进电影里。

《愿》刻画新加坡的马来男子莫伊与他的荷兰女友萨曼莎在荷兰同居。当他虔诚的穆斯林父母和他们的三个旅伴突然来访时，莫伊让萨曼莎与她的同性恋兄弟丹尼尔交换位置，这样他与女友的关系就不会穿帮。然而，莫伊的父母开始怀疑儿子与丹尼尔是同性恋关系。

雷米沙里的《不是我妈妈的烘焙》曾被回教理事会设于碧山安纳达回教堂的和谐中心相中放映，促进大家对不同种族习俗与文化的了解。不论是执导或担任制作人，雷米沙里作品的特色是融合了不同种族的演员，《愿》除了用马来演员，也有华人艺人参与，池素宝演出一个华人回教徒，片中陪伴莫伊的父母到荷兰。

佘建顺曾演出《三画二郎情》

佘建顺（Ernest Seah）将扮演Gaylen，一个逃到荷兰的变装艺术家，以躲避父母对他的不断评判。佘建顺曾在香港导演杨凡执导的本地电影《三画二郎情》（Bugis Street）演出为了生计而卖娼的变装癖者。雷米沙里说：“佘建顺超过20年没有在银幕上演出变装皇后了。”

雷米沙里说：“关于377A的废除，我们希望电影能通过异国他乡，反映新加坡正在努力解决的问题。《愿你幸福》故事情节刚开始只是围绕着马来人家庭和荷兰社区展开，随着故事发展，我们觉得有必要加入华人社区的观点来代表大多数人。我们立即想到了池素宝，在与他合作过《不是我妈妈的烘焙》之后，我们对他非常尊敬。透过池素宝的角色，观众将看到他在坚守华人根基和接受其他宗教之间挣扎着想要取得平衡。”

他补充：“我们也意识到，在鹿特丹有许多新加坡华人，就决定引入佘建顺所饰演的变装艺术家。佘建顺和池素宝片中将对彼此的生活产生巨大的影响，他们被共同的新加坡华人血统所束缚。”

《愿》今年6月将到荷兰拍摄两周，八名演员与三名制作团队人员会飞到荷兰，与当地的电影摄影队合作。