4月9日（农历闰二月十九）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造
忌：出海、开市、上任、立约、议事
鼠
运气：中 健康：中
事业：中 财运：中
若对目前的生活感到满意，就无须做出重大的改变。
牛
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
人非圣贤，孰能无过，最重要是给别人一个改过自新的机会。
虎
运气：中 健康：中
事业：中 财运：中
该做的事就不要迟疑，思前想后，反而会导致你一事无成。
兔
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
今天或许会陷入进退两难的处境，建议你按兵不动，静观其变。
龙
运气：吉 健康：吉
事业：中 财运：吉
施比受更有福，与其独自享有一切，不如与人分享吧！
蛇
运气：吉 健康：吉
事业：中 财运：吉
要做到大公无私虽然不易，但至少避免偏袒任何一方。
马
运气：中 健康：吉
事业：凶 财运：中
与其浪费时间去说服别人，不如做出成绩来得到他们的肯定。
羊
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
瘾是很难戒除的，但过程越艰辛，成就感也就越大。
猴
运气：中 健康：中
事业：中 财运：中
未雨绸缪虽好，但勿因此而贪小怕事，宜采取中庸的态度。
鸡
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
幸运之神找上门，许多好事都会接踵而来，令你喜不自胜。
狗
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
健康好，运气自然也会好，建议你让自己多休息，减少夜生活。
猪
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
暂时把烦恼抛开，带着微笑与感恩之心，让每天过得更快乐。