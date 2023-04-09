4月9日（农历闰二月十九）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造

忌：出海、开市、上任、立约、议事

鼠

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

若对目前的生活感到满意，就无须做出重大的改变。

牛

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

人非圣贤，孰能无过，最重要是给别人一个改过自新的机会。

虎

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

该做的事就不要迟疑，思前想后，反而会导致你一事无成。

兔

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

今天或许会陷入进退两难的处境，建议你按兵不动，静观其变。

龙

运气：吉 健康：吉

事业：中 财运：吉

施比受更有福，与其独自享有一切，不如与人分享吧！

蛇

运气：吉 健康：吉

事业：中 财运：吉

要做到大公无私虽然不易，但至少避免偏袒任何一方。

马

运气：中 健康：吉

事业：凶 财运：中

与其浪费时间去说服别人，不如做出成绩来得到他们的肯定。

羊

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

瘾是很难戒除的，但过程越艰辛，成就感也就越大。

猴

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

未雨绸缪虽好，但勿因此而贪小怕事，宜采取中庸的态度。

鸡

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

幸运之神找上门，许多好事都会接踵而来，令你喜不自胜。

狗

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

健康好，运气自然也会好，建议你让自己多休息，减少夜生活。

猪

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

暂时把烦恼抛开，带着微笑与感恩之心，让每天过得更快乐。