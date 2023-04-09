张学友揭不开社媒账号两原因

（综合讯）歌神张学友在过去几年因为冠病疫情影响，自2019年巡演结束后就几乎没工作，也没跟歌迷见面，语带愧疚表示“希望找个办法见见大家”。原本有考虑开社交媒体账号与歌迷互动交流，但又因两个顾虑而没能付诸行动。

第一是他觉得负担太大，“开了感觉就必须要常常关注每天是多了一些人，还是少了人，还要定期放一些资讯上去。”

第二，“我又是个太无聊的人，放来放去都是那些东西，可能结果不会太好。我曾跟团队聊过看怎么合作，有时是他们觉得我无聊，有时是我自己不敢，想来想去还是觉得没办法（去做）。我认为不要勉强，先做一些自己有把握、比较擅长的事吧。”

巡演6月9日澳门起跑

出道40年的张学友日前也宣布举办第10次办巡回演唱会，将在6月9日从澳门起跑。对于演唱会，他称数量上真的不多，但每次都做好做满那就是难得可贵。“我不想挑战什么纪录，我想挑战的是自己，无论在想法上还是表演形式上，我实在没必要去挑战那些不合理的事，要配合现在的状态，做好该做的。”

他也信心满满地承诺：“节目（演唱会）完全不同，表演方式还是以唱歌跳舞为主，但曲目会带给大家一些新意”，并希望看过以前演唱会的人再来看了，也会有不一样的感觉。

想在西藏开唱

张学友笑言，为了最喜欢的事，对合理范围内的挑战仍愿意尝试：“我其实很想去西藏开演唱会，那里空气比较稀薄，需要做高山演出的准备，现在感觉还可以，以后可能更没机会了。”