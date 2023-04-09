当年马国合作拍戏 段伟明当林俊贤“和事佬”劝架

读《新明日报》勾起昔日拍戏回忆，“阿财”段伟明曾在马来西亚片场当昔日小生林俊贤的“和事佬”！

《新明日报》日前转载有关林俊贤的消息，他被传曾拒绝影坛大美女林青霞表白，又嫌弃刘嘉玲，对此，林俊贤发文回应，表示不认识林青霞、嫌弃刘嘉玲是没有的事，有关旧闻断章取义。

“阿财”段伟明读到这篇报道，勾起了他近30年前与对方合作的拍戏回忆。

“我在90年代中签约马国一制作公司，接拍一部电视电影，演一名私家侦探，调查失踪案件，与男主角林俊贤对手戏挺多，该片在马国一酒店取景拍摄。”伟明告诉《新明日报》。

伟明印象中的林俊贤在片场很沉默，也不埋堆（广东话，意指不分小群组），由于伟明跟他有对手戏，主动与他混熟。

“某一天黄昏，我从外面回酒店准备拍戏时，一进大门就感觉气氛不对，当时就听到林先生不断以广东话说：‘怎样？不服气啊？要玩嘢（搞事）啊？是不是想要玩嘢？’”

伟明听到当时立即有人呛回他：“是啊，要玩嘢，怎么样？”

与摄影助理爆冲突 林俊贤事后弃演

伟明不清楚是谁挑起战火，呛声林俊贤的是一名摄影助理，由于对方语带挑衅，惹火林俊贤，他顺势就拿起一支站灯，伟明说：“我连想都没想就冲上前去，用力抱住对方，大声喊说：‘大家不要冲动、不要动手，有话慢慢说’……”

火气很大的摄影助理也同时被人拉走，伟明充当和事佬劝架，林也逐渐按捺住火气，悻悻然离场，不久后警察到场。所幸无人因事件受伤，林俊贤因心有疙瘩，过后提出不演。

伟明回想起来，可能对方也有他没说出来的苦衷：“当时还剩下一天我与他（林俊贤）的对手戏，导演找来替身，合力把戏完成……”

伟明星期六（4月8日）出席糖尿病座谈会，分享病患体验，自从装了义肢，他努力行走，一个月下来，撑住拐杖可走45分钟，他将飞往香港澳门答谢在截肢手术期间为他雪中送炭的富豪。