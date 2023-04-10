同一部剧饰演母子 许瑞奇黄碧仁 红星大奖称王封后

“郑天才”许瑞奇首度入围便拿下视帝宝座，黄碧仁则五度封后，《你的世界我们懂》中的这对母子在“红星大奖2023”中，齐齐夺下大奖。

“红星大奖2023”颁奖典礼星期天（4月9日）在滨海湾金沙举行，今年的主题为“新跨越·星狂欢”。除了公布12个奖项的成绩，本地艺人也以歌舞秀的形式唱跳演出。乐坛天后郑秀文和金曲歌王萧敬腾前来担任表演及颁奖嘉宾，台湾名嘴陶晶莹则与李腾首次携手主持。

许瑞奇凭《你的世界我们懂》里的特需儿角色成为本届视帝的大热门，他的对手包括同样首次入围的孙政和黄振隆，以及前辈戚玉武和黄炯耀。许瑞奇致谢辞时向特需儿喊话：“你们的世界很美丽，你们的世界我们懂！”

黄碧仁致辞时也说：“我想跟特需儿及他们的家人说，你们的世界我们懂。”

其他入围最佳女主角奖的还有洪凌、刘子绚、林慧玲，以及郑惠玉。

最佳女配角由向云凭《你的世界我们懂》夺下，她打败对手陈丽贞、许美珍、钟琴和黄嫊方。向云对于得奖感到意外，感慨地说拍摄过程有颇大的挫折感，但庆幸她和团队最终做到了。这是她的第五座最佳女配角奖，常青演绎奖也是她的囊中物。

黄炯耀入围六次终于首次把最佳男配角奖座带回家，他在台上激动地说：“身为专业的演员，能获得专业奖项的认可是我的梦想，而这梦想我用了28年终于达成。”

他的对手包括陈邦鋆、周初明、林明伦和朱厚任。

林慧玲和陈凤玲集满10座“最受欢迎女艺人奖”，登上“神台”领取超级红星奖。两人与数十名表演者一同演出“手势舞”，之后分别发表获奖感言，林慧玲回忆起一路走来不易，数度哽咽。

郭舒贤和刘子绚拿下第10座“十大最受欢迎女艺人”，两人明年将获颁发超级红星，另一名“听牌”的艺人林湘萍则无法如愿。

新传媒3月初公布可角逐10大的艺人名单时，因全职DJ的比例显得过重而惹争议，如今成绩公布，最受欢迎男艺人中DJ占了一位，最受欢迎女艺人中则有两名DJ。