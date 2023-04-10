5对杜德伟“Get Up起来”演唱会门票送早报VIP

香港歌手杜德伟4月29日（星期六）将首度踏上新加坡圣淘沙名胜世界舞台，举办“Get Up起来”世界巡回演唱会新加坡站。MIC娱乐要送出5对Cat 3演唱会门票（每对价值336元）给早报VIP（订户）。

杜德伟1986年参加香港无线电视主办的“第四届新秀歌唱比赛”成功夺冠并正式跻身歌坛，拥有精湛唱功和舞功的他，凭着带有西方R&B曲风的音乐和慵懒迷人的嗓音迅速走红。

这次演唱会的歌单除了歌迷耳熟能详的“杜氏金曲”，杜德伟也将演绎新专辑《起来》中的歌曲。他将人生阅历放进歌里，传达“走出舒适圈，Get Up起来”的生活态度，让歌迷感受他不变的音乐初心。除了精心编排曲目，杜德伟更亲自参与每个环节，包括在舞蹈和服装上的大胆突破。

早报VIP只须上bit.ly/ZBCAlexToGiveaway或扫描QR码，回答一道简单问题，就有机会获得一对门票。送票活动将于4月18日（星期二）晚上11时59分截止。5名幸运VIP最迟将于4月20日（星期四）收到电邮通知。

扫描QR码，回答一道简单问题，就有机会获得一对门票。

杜德伟“Get Up起来”世界巡回演唱会新加坡站

日期：4月29日（星期六）

时间：晚上8时

地点：圣淘沙名胜世界宴会厅

票价：$268、$188、$168、$138、$118、$98（不含$4手续费）

购票：上网sg.bookmyshow.com或拨打热线65918871