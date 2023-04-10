父亲去世 激发韩裔导演寻找自身认同

父亲去世，激发了加拿大韩裔帅哥导演沈明辅（Anthony Shim）寻找自身的认同，执导了口碑叫好的电影《米仔睡着了》（Riceboy Sleeps）。

在韩国宣传的沈明辅抽空前来新加坡出席星期五（4月7日）《米》的映后交流，他以带点加拿大腔的流利英语接受了《联合早报》访问，透露父亲在他18岁时开始生病，在他二十三四岁时离世。“父亲去世后，我开始思考自己的过去、身为加拿大韩裔移民的身份。我从未思考过这段旅程，但它却改变了我的名字、吃的东西、头发的颜色等等，这些都大过改变，对我与家人的关系又有什么样的影响？我不断地自我询问，促使我创作了《米仔睡着了》。”

《米》灵感来自他的经历与经验，但也存在虚构的部分，“刚开始写剧本时很辛苦，要与别人分享一些私密让我有所担忧，如果别人做出批评，我会有什么感受？”沈明辅认为演员为角色注入生命后，角色就是演员的。角色和演员也形成很私密的关系，似乎就与他无关，虽然他在片中展露了自己的一些事。

在新国家感受到种族歧视

片中母亲的命运多舛，也饱受健康之苦，现实中沈明辅的母亲则快乐地在釜山生活着。他说：“很多人看了电影后都在担忧我的母亲。”戏里戏外的父亲都过世，沈明辅的父亲不是因为精神病自杀，而是因其他病症去世。他说父亲病逝后母亲就回返韩国，因为她的双亲与家翁家婆还健在，她回去多陪伴他们。

谈到刚移民时感受到的种族歧视，他说当时确实存在着歧视，但最困扰他的是到了一个新国家，“因为是新环境，我不会说英语，学生里也没有其他亚洲小孩。”片中的大卫打开母亲为他准备的韩国便当，白人同学觉得味道怪异而调侃他，他过后要求母亲准备与其他同学一样的三明治等。这些沈明辅也都经历过，他说当时不断地尝试适应新环境与不同的文化，“就吃得与穿得像其他小孩，才不会被投来异样的眼光。”

《米仔睡着了》的崔胜允（右起）带着伊桑饰演的儿子回到韩国乡下探亲。（光电影提供）

4月底娶片中“单亲母亲”崔胜允

《米》是关于一名韩国单亲母亲（崔胜允饰）移民到加拿大，含辛茹苦在当地养育儿子大卫的经历。饱受种族歧视的大卫长大后，跟随母亲回到韩国乡下探访父亲的家人，尝试进一步了解已故的父亲。沈明辅8岁随家人移民到温哥华，他说父亲的家族在韩国从事木材业生意，原本做得响当当，后来生意不理想，父亲为了他与妹妹的将来，决定带家人到北美展开新生活。他说父亲生前坚持家人在家里必须讲韩语，所以他能写与说韩语，加上《米》到韩国拍摄，他也将娶韩国妻，自己的韩语越来越好了。

沈明辅4月底将与因《米》结缘的崔胜允结婚，婚后大部分时间会在韩国生活。他说：“我的下一部电影会在韩国拍摄，电影改编自一位美国韩裔作家以1998年金融危机为题材的小说。”

《米仔睡着了》的童星Dohyun Noel Hwang首次演戏。（光电影提供）

从YouTube自学拍电影

沈明辅不是科班出身，拍电影是从YouTube上自学的，这个自学也让他展露成绩，《米》在各大影展勇夺27奖，获得不同国家与地区的人的共鸣，有的是因为移民题材，有的因为母子关系与家庭的价值观，“再来以母亲为核心的角色比较少，多数是以男性为核心。”影片在加拿大拍摄15天，在韩国拍摄4天。韩国的取景地是沈明辅父母的家乡，靠近韩国与朝鲜的边界，他对那里有美好的记忆，因为以前常回去探亲。

他透露饰演大卫少年阶段的Ethan Hwang（伊桑）有一些演戏经验，当主角还是第一次；崔胜允、童星Dohyun Noel Hwang都是第一次演出，却是天生的演员，“我在电影开拍前安排了一周的工作坊，主要是让演员有机会相处，并对彼此感到舒服自在。我不是教他们如何演戏，只是提出一些技术性的指点。我们为戏彩排了两三周。”

沈明辅说自己很幸运，Dohyun很会演戏，“他的家长把他照顾得很好，吃得好睡得饱，来到片场精力充沛，对白也都记好。”

《米仔睡着了》4月13日（星期四）在黄金院线推出。