“爷孙恋”李坤城癌逝 与林靖恩病榻前完婚

（综合讯）音乐人李坤城星期六（4月8日）因大肠癌病逝，享寿66岁，小他40岁的妻子林靖恩证实了死讯。两人不在乎外界笑他们“爷孙恋”，一直也不在意名份，走了10年的情感，最终在病榻前完婚。

66岁音乐人李坤城近年和26岁妻子林靖恩定居台中，深居简出，淡出音乐圈已久，却惊传离世消息。李坤城的儿子9日凌晨在脸书发文写“愿天上的阿爸好好看照阿爸”悼念父亲，晚间林靖恩也发文，“昨日晚间8:21的事，住院满七个月，到最后都得听我碎念。十年一刻，一刻三个时辰。折磨他了。愿能七日后再说，爱你们”，证实李坤城离世。

林靖恩脸书状态显示为已婚，据《中天新闻网》报道，李坤城住院须签署文件资料，林靖恩在关系栏上写朋友，后来写同居人。虽医护人员都知道他们的关系，但因规定文件只能由家属处理，因此让他们动念办理结婚登记。

两人在今年2月1日慈济医院加护病房内完婚，在两名友人、医师及护理师的见证下成为夫妻。林靖恩当天没穿白纱，她坦言对结婚并没有特别感动，“因为我只想要好好照顾他，这几个月下来真的困难重重，不是另一半的身分，确实很多文件，很多事情没有办法处理。”而她在准备资料手续时，发现李坤城早在生病前，已准备好结婚证书并签好字。

去年一度传出病重

2022年李坤城一度传出病重消息，当时记者致电关心，他驳斥消息说想陪妻子久一点，透露自己非常注重保健，少油少盐，也经常走路运动，身体好得很。

李坤城曾三度入围金曲奖最佳作词人奖，也当过金曲奖评审，创作较为知名的是凤飞飞的《心肝宝贝》。

2012年李坤城在中国青海旅游，于深山发生严重车祸，一度生命垂危，当时小他20岁的前女友贴身照料。但他康复返台后却恋上当时17岁，还就读高中的林靖恩，引发“爷孙恋”风波。

2013年6月24日，李坤城与林靖恩一同参加谈话性节目，表示已得林靖恩家长应许，待林靖恩成年后准备婚事。2013年9月，李坤城与林靖恩同游垦丁，林靖恩父亲向警察局报案并控告李坤城妨害家庭。