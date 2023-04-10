吴耀汉逝世享年83岁 严重肾衰竭已停工两年

著名香港影星吴耀汉传出死讯，享年83岁。

《香港01》接到消息，指吴耀汉家人在通讯群组确定了吴耀汉离世的消息，内容指家人星期天（4月9日）接到医生通知吴耀汉可能时日不长，连忙赶往医院见他最后一面。抵达病房后，家人看到他被插管，只能默默为他祈祷，只可惜他最后仍撒手人寰。

两年前，吴耀汉接受传媒访问时曾透露肾功能只剩下一成，不过医生不建议他换肾，因此需要每天洗肾，日常活动受到很多限制，也已经停工两年。他生前与太太和两名女儿居住于南围村屋。

吴耀汉近年因年纪大身体出现不少毛病，曾因心脏血管栓塞动手术，还有严重肾衰竭，需每天洗肚（腹膜透析）四次。他近年的听力也衰退，下降了大约七成。

吴耀汉纵横演艺圈50多年，虽然作品大多是配角，但凭着精湛演技被封为“黄金配角”，戏剧邀约不断，人气丝毫不输当红男主角。他的父亲吴海霖虽是香港九龙巴士及九龙宾馆的创始人之一，但身为富二代的他从不挥霍，一路以来脚踏实地深耕演技。

吴耀汉饰演的配角深入民心。（互联网）

他当年以《半斤八两》打开演员之路，1980年代凭福星电影系列走红，和洪金宝、冯淬帆、秦祥林和岑建勋等人被称为“五福星”。他曾凭《奇谋妙计五福星》首度入围金像奖最佳男主角，攀上演艺事业巅峰，成为港片影迷最熟悉的面孔。

他有两段婚姻，先于21岁与一名英国女子结婚，但6个月后离婚。1965年与另一英国女子Susan再婚至今，二人婚后育有三女一子，其中儿子吴嘉龙以杂志模特儿身份转型成为电影演员。