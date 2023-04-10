入行28年首获演技奖 黄炯耀终极目标：最佳男主角

黄炯耀2022年以一身红色西装出席“红星大奖”颁奖典礼，当时首次入围10大最受欢迎男艺人的他，成功得奖，那是他入行27年的第一个奖。2023年，黄炯耀再次以一身红色打扮出席“红星大奖2023”，并再下一城，不仅再次成功挤进10大，还以《黑天使》夺下最佳男配角，这是他的第一个演技奖。

《联合早报》记者在后台问黄炯耀，今年是否刻意再挑红色战服，他说：“其实没有刻意，刚好造型师给我挑选的其他颜色的款式，我不是很喜欢，而这一套我很喜欢，是巧合。但陈大哥（陈澍城）跟我说，‘如果你再得奖，你就延续这个鸿运当头，每一年穿红色’。”

去年得奖时哭得稀里哗啦，今年则非常镇定，黄炯耀笑说：“其实内心是澎湃的，毕竟28年终于得到专业演技奖项的肯定。但是去年的哭相太丑了，今天很多同事告诉我，如果有机会上台，不要再哭得稀里哗啦，我就尽量压抑内心的兴奋和澎湃。”

黄炯耀形容自己是千里马，要一步一脚印，走很久来证明自己，并坦言终极目标是最佳男主角。他今年也入围最佳男主角，没能顺利摘奖，他认为自己的时机未到。

向云破两个纪录

向云五次获得最佳女配角和四次获得常青演绎奖。（新传媒提供）

向云破两个纪录，五次获得最佳女配角和四次获得常青演绎奖。

以《你的世界我们懂》失智母亲一角夺得最佳女配角，向云透露演出过程其实很有挫折感。“我这两年几乎都演这样的角色，来到这部剧，我在想怎么办？导演和监制建议用纪录片的方式来演，过程中很有挫折感，但我们做到了。”

向云领常青演绎奖时说：“这个奖要献给我儿子，因为这是陈熙在电视台的最后一年，他要到国外追逐他的梦想，妈妈用这个奖项给你鼓舞，祝你展翅高飞。”

向云在后台受访时说，陈熙与新传媒的合约已满，8月会到英国修读艺术方面的课程。有信心儿子能在国外好好照顾自己吗？向云坦言：“我不放心，但没有办法。他很孝顺，每天都陪之财吃早餐，我相信他出国，之财会很痛苦，儿子是无论多忙都会陪爸爸吃早餐或尽量回家吃晚餐。”

“超级红星”林慧玲和陈凤玲感谢另一半

林慧玲和陈凤玲今年获封“超级红星”，两人都感谢另一半。

“超级红星”林慧玲感谢老公Matthew是她安定的力量。（新传媒提供）

林慧玲有些哽咽地说：“小时候那个胖胖没有自信的我，做梦都没想过有今天。入行的时候是带着走一步看一步的心态，我知道如果没有大家给我的爱和上天的恩典，我不可能走到这里。我知道没有永远的高峰，但也不会有永远的低谷，我愿意接受生活给我的每一份礼物，无论是好的还是坏的，我会继续坚持、认真、感恩，继续优雅地做最好的自己。”她感谢老公Matthew是她安定的力量。

“超级红星”陈凤玲希望下次可以凭演技奖项再次登上这个舞台。（新传媒提供）

陈凤玲感慨自己18岁入行时懵懵懂懂，在新传媒吸取了很多养分和成长，“我珍惜每一个奖项，无论是新秀还是超级红星，因为这些奖项背后有无数的双手扶持着我。”她感谢老公徐鸣杰，“每一次我要躲起来，放弃的时候，你都鼓励我。”陈凤玲虽然已离开新传媒，但没有放弃演戏，她说：“希望下次可以凭演技奖项再次登上这个舞台。”

郭舒贤和刘子绚顺利“毕业”

郭舒贤和刘子绚拿下第10座十大最受欢迎女艺人，顺利“毕业”，两人2024年将获颁“超级红星”。

刘子绚的喜悦是加倍的，因为老公田铭耀今年首次打入10大最受欢迎男艺人。刘子绚受访时说：“老公得奖，比我毕业的感触大一点，比我想象中的惊喜和喜悦大很多，毕竟我入围这么多次，已经没有什么可以吓到我。”

郭舒贤受访时说：“其实上台时还是紧张的，心情参半，既紧张又松懈下来了。”

有几位艺人在“听牌”，等着“上神台”，包括林湘萍（九座）、蔡琦慧（八座）、陈罗密欧（八座）、黄思恬（八座）和郭亮（八座）。

阿顺得奖 阿芳代领

李铭顺在IG发表得奖感言。（取自凯渥IG）

李铭顺以《阿顺有煮意》夺得“最佳综艺及资讯节目主持人”，在台湾工作的他，由老婆范文芳代领奖项，范文芳幽默地说：“我是阿芳，阿顺不在，所以我来了。”

范文芳拿出卡片代老公说感谢词，念到要感谢的人，“还有你，我美丽的老婆，没有你，就没有阿顺的家常便饭，谢谢你当我的白老鼠”，范文芳回应老公“谢谢”，再念到“我煮什么你都说好吃，我爱你”，她又回应老公，“我也爱你，哈哈”，夫妻俩隔空送爱，好甜蜜！

李铭顺后来在IG发表得奖感言，他说节目主持跟他以往的演戏工作很不同，能够得奖，非常感恩，并说会尽量抽时间拍第二系列。他再次感谢老婆代他领奖和说感谢词，“你讲得非常可爱，非常好”，也谢谢儿子ZedZed。李铭顺跟ZedZed说：“爸爸很感动，因为Covid（疫情）期间，爸爸知道你很挑食，爸爸每天想尽办法煮一些你要吃的，你很喜欢爸爸煮的面和炒饭，爸爸觉得很成功。”

这个奖项的其他入围者有权怡凤《权听你说3》、周崇庆《周公讲鬼，哪里有鬼？》、林明轮《陪你看星星》和王禄江《古早味侦探3》。主持人陶晶莹在介绍入围者时妙语如珠：“这个奖项很像现在社会的情况，女人当家一张嘴讲遍天下，男人就吓得去煮菜带小孩，然后鬼话连篇。”

“红星大奖2023”部分奖项名单

最佳男主角：许瑞奇《你的世界我们懂》

最佳女主角：黄碧仁《你的世界我们懂》

最佳男配角：黄炯耀《黑天使》

最佳女配角：向云《你的世界我们懂》

最佳综艺及资讯节目主持人：李铭顺《阿顺有煮意》

常青演绎奖：向云

青苹果奖：王勇畯《医生不是神》

最佳潜力星：Das DD《刷一刷》

超级红星：陈凤玲、林慧玲

十大最受欢迎男艺人：陈罗密欧、陈泓宇、陈泂江、陈建彬、黄振隆、Jeff Goh、黄炯耀、田铭耀、郭亮、徐彬

十大最受欢迎女艺人：蔡琦慧、黄思恬、雅慧、郭舒贤、陈宁、陈碧玉、陈楚寰、刘子绚、刘怡伶、黄暄婷

最受欢迎潜力星：孙政、许瑞奇、高美贵