林益民说吴耀汉外表严肃但私下亲切

香港知名喜剧演员吴耀汉去世，曾与吴耀汉在5频道《同在屋檐下》（Under One Roof）演出的林益民说，他看起来严肃，但却很亲切。

林益民与吴耀汉在《同在屋檐下》是亲家，也即吴耀汉戏中的女儿是林益民的儿媳妇。林益民星期一（4月10日）下午接受《联合早报》电话访问时说：“吴耀汉的外表看起来严肃，但私下却很亲切。”林益民觉得吴耀汉惜才，演员演技达到一定的水准，他会欣赏：“他会互相尊重，没有巨星架子。我们年龄接近，也谈得来。”

林益民认为吴耀汉的演戏带有着西方演员的氛围，他说：“虽然演冷漠的角色，，但每个动作，哪怕只有一个眼神，都有戏，很不简单。”

佘伟泰（左）找了吴耀汉演出《同在屋檐下》。（佘伟泰提供）

《同在屋檐下》系列监制与导演佘伟泰则对本报透露，他在1998年联系在英国的吴耀汉，他说：“我从小看吴耀汉的戏长大，当《同》的面向要去到更宽广时，就决定找吴耀汉参演。“他把剧本寄给吴耀汉，对方觉得新鲜有趣，就来新演出。他说：“他不是为了钱而来，他真的是因为看了剧本有兴趣，因为我们给予的片酬无法那么高。”他也说当时自己很年轻，要见吴耀汉有点紧张，不过吴耀汉没有架子，让他定下心。

佘伟泰早已离开5频道，目前在新加坡管理大学教课外活动，负责的内容包括教视频制作等。他说吴耀汉拍摄了第5与第6季的《同》，所以合作了颇长一段时间：“我父亲过世得早，吴耀汉像个爸爸，他幽默、具智慧，给予我很多指点与建议，我们从角色谈到生活，至今都受用无穷。”

谈到吴耀汉来本地拍《同》的时候，吃与住方面是否有特别的要求？佘伟泰说没有，“他住的酒店不是高档的。吴耀汉很喜欢本地美食，我带他吃的第一顿本地美食是加东叻沙，他也很爱本地的咖喱饭。”

佘伟泰记得吴耀汉的一件趣事：“见到他的第一天，他拎着手提箱，里头放了他睡觉的枕头，因为好的睡眠很重要，他不习惯酒店的枕头。”

也因为《同在屋檐下》，吴耀汉后来也参与了5频道其他剧，而他的儿子吴嘉龙也曾前来拍5频道的英语剧。