星星陨落2023：隐形富二代吴耀汉 不愉快童年造就一代笑匠

香港著名喜剧演员吴耀汉4月9日离世，他出身富贵家庭，曾在电影中为观众带来许多欢乐，但其实他的童年过得并不快乐。吴耀汉15岁便到英国念书，为了爱情被父亲“断粮”，自力更生的他从小练就坚韧的个性，造就了一代笑匠。

母亲早逝缺乏家庭温暖

吴耀汉出身富贵之家，父亲吴海霖是九龙巴士及九龙殡仪馆创办人，也是殡仪业大亨。父亲有四房太太，他是二房小儿子，虽然是富二代，但生母于他7岁时离世，他在16个兄弟姐妹中经常被欺负。

他的童年并不好过，7岁寄宿，15岁就独自到英国升学。吴耀汉曾在访问中感慨地说：“妈咪死后，我归大妈管，但她一向都不疼我，好冷漠。其他兄弟姐妹也对我不好，我得不到任何照顾。7岁就寄宿，就算周末可以回家，我都宁愿留在学校钓鱼。”在无助的日子，看喜剧成为了吴耀汉逃避现实的良方，而孤独也成就了这位冷面笑匠。

吴耀汉不愉快的童年让他习惯从喜剧中寻找慰藉。（互联网）

不顾父亲反对结婚被“断粮”

吴耀汉19岁时与一名英国女子相恋，甚至不顾父亲反对结婚。父亲气得立即“断粮”不再汇款给他，吴耀汉于是自己打工自食其力，“你看死我，向我挑战，那做人一就是输，一就是赢，要克服困难向前行，这是我人生好宝贵的经验。”

当时吴耀汉认为父亲专制，但后来也承认自己有错：“父亲有退一步叫我回去帮他打理生意，但我过不到自己那关。那时觉得好爱这个女子，毕竟是初恋嘛！但其实只是性爱满足，不是真正爱情，半年后就离婚，那时才知道老爸反对，那是老人家的智慧。”可惜就在这短短半年里父亲离世，当时他半工半读，连机票都买不起，未能返港送父亲一程。

拒绝贱价签约TVB

吴耀汉当年为TVB主持节目《点只咁简单》。（互联网）

父亲离世一年后，吴耀汉才从大哥口中知道，原来父亲用他的名义买下不少物业及股票。之后吴耀汉在英国咸斯特戏剧学院攻读戏剧，毕业后为英国广播公司主演四部喜剧，并认识了现任英国籍太太Susan。

有感华人在外国发展有限，他在70年回流。吴耀汉太太是美发品牌沙宣创办人的第一代入室弟子，返港后成为李小龙御用发型师，吴耀汉因而认识当时TVB无线高层周梁淑怡受邀加盟。

吴耀汉说：“70年代我为他们拍《点只咁简单》，当时梁淑怡找我当主持人，拍完六集之后叫我签约，我一口拒绝。第一钱少到离谱，第二拍摄制度不好，我不能做到最好的表现，更享受不到做事的过程，所以宁愿不做。”

对香港影坛贡献良多

入行接近半世纪的吴耀汉参演过百部电影，更凭《奇谋妙计五福星》和《飞越黄昏》两次提名香港电影金像奖最佳男主角。此外，他加入影坛前，在1975年已创立电影公司，为演员兼制作人。

吴耀汉最拿手的是喜剧，虽然大多是配角但因为形象突出，深受影迷欢迎。他的作品中，1980年代的《五福星》电影系列最是深入民心，他在戏中演“大山地”一角大受欢迎。他的其他作品还包括《发钱寒》《龙咁威》《提防小手》及《超级学校霸王》等。

冯淬帆（左起）、洪金宝、吴耀汉、曾志伟和秦祥林主演的《五福星》大受欢迎。（互联网）

90年代中，吴耀汉开始减产，之后举家移居英国过着半退休生活，不过间中仍客串演出《江湖告急》《我老婆唔够秤》《一见钟情》等。2013年吴耀汉演出由麦浚龙执导的《殭尸》成为一时热话，他生前最后一部上映作品为《风再起时》。

曾参演本地英语剧《同在屋檐下》

吴耀汉曾在1999年为新传媒第5波道（5频道前身）拍摄第5系列的《同在屋檐下》（Under One Roof）。他在剧中饰演林炳亮的岳父，是一个爱女心切，对女婿百般刁难的父亲。

吴耀汉在英国长大又娶了英国太太，英语台词难不倒他。他在本地工作愉快，临走时还说：“我和台前幕后工作人员相处融洽，大家像是一家人。电视台高层看了我第一集的演出非常满意，我自己也很高兴。”

近年除了拍港片、港台和ViuTV的剧集，吴耀汉也演出英国剧集《Red Dwarf》及《The Bill》。对于戏剧的一团火，吴耀汉从未减退：“我现在还可以享受工作，可以说没遗憾，每次埋位（就位）都这么享受，这是我的福气。”

吴耀汉（左）曾参演本地英语剧《同在屋檐下》。（互联网）

曾拍一部戏买一栋房

吴耀汉和太太Susan育有四名子女。（互联网）

吴耀汉是娱乐圈的低调富豪，有传早在80年代他已身家过亿港元。他曾在受访时承认拍戏赚大钱，同一时间拥有两辆劳斯莱斯，80年代片酬已达100万港元（约17万新元）：“当年清水湾和西贡别墅约100万，我拍一部戏买一栋，租给飞机师”。

在演艺圈多年，他早已赚得盆满钵满，据悉身价已经高达35亿（约6亿新元）。有着这么多财产，但他并不想留给孩子，而是希望他们靠着自己的本事生活，不当“啃老族”。

吴耀汉晚年和太太及女儿定居香港，近年他身体一直不太好，一直处于停工状态中。据报道，他曾因心脏血管栓塞导致严重肾衰竭，肾功能只剩约一成，听力也下降了约七成，如今传来死讯，让人无限惋惜。