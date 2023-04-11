大魔王利用媒体操控人心

模仿犯 Copycat Killer

可在Netflix观赏

近日讨论度最高的台湾剧当属《模仿犯》。这部剧改编自日本推理文学女王宫部美幸的同名小说，情节讲述1990年代的台湾发生连续杀人命案，检察官郭晓其（吴慷仁饰）办案的过程中，凶手不断地挑衅司法，并借用媒体乱象操弄人心。面对邪恶扩张、道德颠覆的局面，晓其赌上人生找出凶手的犯罪证据。

10集剧情的铺陈手法，吸引我集集追，一心想知道残害女性的变态凶手是谁，期待着邪不胜正，坏人落网的画面。我没读过原著，所以当凶手的身份在第4集公开时，我摸不清脉络，凶手那么快揭晓，接下来6集还有戏唱吗？多看一集，就知道凶手只是棋子，背后还有一个格局更大的“大魔王”。

未烂尾，但不够完美

好人在明，坏人在暗，魔王占尽上风，操纵风向，玩弄他人，检警也只有挨打的份。倒数3集，魔王更是猖狂，也因如此，看似精彩的结局酝酿着。不知是否期待过大，魔王突然被抓住软肋，以及公然认罪被逮的桥段，在我眼里显得雷声大，雨点小。结局不是烂尾，但离完美少了点。

情节涉及台湾媒体乱象。剧中，各大新闻台报道连续杀人案，谈话性新闻节目也重点讨论命案。新闻台竞争激烈，收视率关乎利润和生存，人民高度关注的事件，当然得报，还得报得比其他台有龙有凤。新闻台仿佛成为魔王的“宣传媒体”，间接助长他的士气，让他觉得自己很重要，自以为凌驾于他人，激起他唯恐天下不乱的欲望。

林心如饰演的当家主播，有做新闻的手腕，但坚守底线。然而，没底线的人也存在。戏里的这句对白，血淋淋地点出乱象：“新闻，曾经代表了真相的力量，但现在，它只是一场又一场的真人秀。其实每个舞台，都是由观众的欲望创造出来的，唯有观众沉迷的目光，表演者才有存在的价值。”江宜蓉饰演的正义记者带来曙光，她在全剧结尾说：“希望我能让新闻不再沦为戳人伤口，喂养别人的一场秀。”

陈博正、黄河演出吸睛

吴慷仁的检察官角色是新创角色，不存在于原著小说里。演员中，吴慷仁绝对是MVP，流水行云的表演无可挑剔。在新闻台工作的关键人物由姚淳耀饰演，2022年看过他在电视剧《我愿意》演邪教教主，在《模仿犯》再让人不寒而栗，假如他下回演好人，我不知还能否接受。

资深演员陈博正饰演的阿公角色非常出彩。阿公为了救孙女，甘愿被凶手玩弄，听从对方的指示在路边跪地学狗叫，后来看到孙女的尸体，他的反应让人揪心。陈博正是本剧的“金句王”，简短的台词如“善良就够了”“一个真正的强者就像水一样”等，让人若有所思。

陈博正饰演的阿公角色让人揪心。（互联网）

我并未在第一时间认出金钟视帝、台北电影节影帝黄河。他饰演推进剧情的囚犯角色“田村义”，戏只有8场但成功吸睛。黄河特地减重7公斤，并设计很多小动作，为角色注入真实感。

相比之下，女性角色显得逊色。柯佳嬿饰演的犯罪心理师兼吴慷仁女友角色，发挥空间有限。林心如一出场，主播造型流露风尘味，立刻让我想到她在《华灯初上》里的“萝丝妈妈”。

林心如扮演新闻台主播。（互联网）

《模仿犯》导演张荣吉和张亨如透露，林心如的角色原型是有“女战神”封号，拥有多年资历的台湾主播张雅琴。剧集播出后，有观众批评林心如演得不到位，口条和咬字让人出戏。张雅琴被问及林心如在《模仿犯》模仿她的事，回应说：“林心如的演技很棒，虽然不到位，却很有架式。”