港星吴耀汉病逝 曾穷到没钱见父最后一面

(综合讯)香港知名演员吴耀汉于4月9日离世,享寿83岁。据悉家人4月9日接到医生通知,到医院见最后一面,吴耀汉身上连接许多管线,家人一旁默祷陪伴,当晚7时,医生告知吴耀汉的心脏停顿,签字确认死亡。吴耀汉外籍妻子Susan回复港媒证实死讯:“Yes, unfortunately it is. Family is grieving and request privacy at this time.(感到不幸,家人对此悲痛欲绝,希望给予我们私人空间)”港媒联络吴耀汉的艺人儿子吴嘉龙,或许因太伤心而已读未回。

吴耀汉演过无数经典港片,其中以“五福星”系列电影走红,他入行逾半世纪,晚年健康状况欠佳,他因心脏血管栓塞做手术,还严重肾衰竭,只剩下一成肾功能,要每天洗肾四次,加上他的听力衰退下降其七成,因此停工近四年。他2018年到台湾参演电影《杀人之夏》受访曾表示从未想过退休,他说:“我会一直拍到挂掉(死去),我的气力偶尔拍拍电影还可以,现在的心态就是也许明天就死了,但一定要过得快乐。”

据港媒《香港01》报道,吴耀汉的父亲吴海霖是九龙巴士、九龙殡仪馆创办人之一,吴耀汉是二房幼子,排行第八,由于母亲早逝,他中学时被送往英国读书,21岁时结婚,因老父不认同,遭停止经济支持。吴耀汉在访谈中坦承,当年与第一任妻子都还太年轻,“为性爱满足,不是真正爱情,半年就离婚了。”遭老父断粮后,他自食其力,后来父亲因病过世,他穷得连机票都买不起,没能回香港见最后一面。

吴耀汉(右)的儿子吴嘉龙也是艺人。(互联网)

吴耀汉身为富二代,却从不挥霍,脚踏实地自己耕耘演艺圈,他原在英国读牙医,后改攻读戏剧,出演电视剧时认识Susan,两人婚后相守58年,育有三女一子,儿子吴嘉龙目前也在香港演艺圈打拼。吴嘉龙曾爆出被论及婚嫁的女友家嫌弃没钱、没车又没房,吴耀汉霸气呛声:“不稀罕!”

让吴耀汉晚年遗憾的是两女儿疑涉毒于家中被捕。吴耀汉与Susan生的三名女儿因为是圈外人,甚少露面,但在2021年,却传出吴耀汉女儿在居住的西贡南围村村屋种植大麻制成巧克力及其他产品出售,涉及毒品案,当时吴耀汉夫妻被拍到在场与海关交涉,屋主则被带走返署调查。

吴耀汉(左一)参演《奇谋妙计五福星》。(互联网)

吴耀汉1939年12月17日出生于广东省潮州市,在英国咸斯特戏剧学院毕业后加入英国BBC电视台演出。1970年回港,参加电影及电视演出,1977年执导电影《面懵心精》,1979出演电影《慌失失》,1982年参演《提防小手》。1983年参与拍摄电影《五福星》。曾凭1984年的《奇谋妙计五福星》与1989年的《飞越黄昏》提名香港金像奖最佳男主角。2013年在麦浚龙导演的《僵尸》饰演僵尸冬叔。