Ella凭一房事问题猜对Selina怀男胎

（台北讯）Selina在3月宣布怀孕的喜讯，4月10日公布怀的是男宝宝。Ella猜对宝宝性别，语出惊人爆Selina“那次有到”！

Selina日前邀请SHE的好姐妹Hebe和Ella、黄子佼、林宥嘉和李明依等圈中好友参加揭晓宝宝性别的派对。她之后感性发文：“腰果（宝宝昵称）啊，现在的你巳经听得到妈妈说话了吧！这是你的第一个派对，来的都是妈妈的家人朋友喔！他们都是妈妈的贵人。人生很有趣，一点都不无聊喔！很像是闯关的游戏，这些来的贵人，都是陪妈妈走过一关又一关的人！让妈妈变得更成熟、更有爱、更完整的一个人。”

Selina宣布怀男胎。（Selina脸书）

Selina戴着蓝色头纱，捧着写上“It’s a boy”（是男孩）的气球，公布怀的是男孩。她对腹中的宝宝说：“谢谢腰果你选择了我们，妈妈会努力，呵护你的灵魂，珍惜你的独特，陪你健康快乐长大！啊！差点忘了说，谢谢你是男生，这世界上又多了一位，能守护女生的小勇士。腰果，我爱你。”

Selina早前透露，腰果是她和男友小徐到越南旅游的结晶。好姐妹Ella在4月10日出席活动受访时说，很开心自己猜对了宝宝的性别。

Selina和妹妹，男友小徐和任爸在“小腰果”的第一个派对合照。（Selina脸书）

Ella一开始猜是女胎，但问了Selina一个关键问题后改猜是男胎。Ella毫不避讳说：“我问她那一次‘有到’（性高潮）吗？她说好像有，我那次也是‘到’两次，所以生儿子。”

已为人母的Ella也告诉Selina要“放宽心，放松心情，你（Selina）所有的状态孩子都会感受到，就当一个快乐的妈妈”。