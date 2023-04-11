李俊纬两次告白失败 求婚一次搞定

本地歌手李俊纬4月10日（星期一）晚上在IG分享与女友的视频，贴文“guys i did it”（我成功了），宣布求婚成功喜讯。《联合早报》记者立即联系他，电话中的他，语气充满喜悦感，开心地跟记者说：“是的，我要结婚了，8月举行婚礼。”

婚讯来得突然，记者问他是否“双喜临门”要当爸爸了？他笑说：“没有。但我们有讨论过生小孩的事情，决定婚后再计划。”

30岁的李俊纬与小两岁的女友Rachel交往一年，Rachel在一家唱片公司的行销部上班，两人因为有共同友人，在一次聚会上认识。李俊纬说：“我对她是一见钟情，可是那时候我比较害羞，也不够自信，所以没有立刻展开追求。但越认识她，我越确定她是我的理想伴侣，如果再不行动，可能会后悔，就行动啦！”

追求过程并不顺遂，李俊纬说：“我有两次告白被拒绝，哈哈哈！她不是不喜欢我，只是觉得太快了，希望我们慢慢了解和相处，看看两人是否有共同的人生目标和价值观。”

香港迪士尼乐园惊喜求婚

虽然两次告白失败，但求婚，是一次搞定。李俊纬分享求婚过程：“上个月中我们去香港工作，有一天空档，我们都喜欢乘云霄飞车，就去了海洋公园和迪士尼乐园。在迪士尼乐园待到晚上，烟火表演结束后，人群开始散去，我带着她散步到一个没人的小花园，跪下求婚。”

李俊纬曾经跟记者说，以前一直在逃避爱情，一方面想冲刺事业，一方面觉得自己不够好，如今决定在30岁成家，他说：“我现在的心态比较乐观，学会对拥有的感到满足，我的未婚妻也很支持我。跟对的人在一起，为什么还要等呢？”

李俊纬将在4月28日发行新歌“My Love”，这是他为未婚妻写的情歌，歌词描述了求婚的画面和李俊纬的心情，是他向未婚妻表达的永恒的爱。会用这首歌当婚礼进行曲吗？李俊纬说：“可能吧！”