《七天》华语电影节开幕 雅慧差点因太年轻错失角色

“2023年新加坡华语电影节”以本地艺人雅慧和新传媒艺人孙政演出的本地片《七天》为开幕电影，也是电影节首次以在本地制作的剧情片作为开幕片，而且是世界首映。

《七天》演员雅慧、孙政与导演吴可嘉出席星期二（4月11日）下午在奥登剧场举行的华语电影节记者会，亮丽的雅慧接受《联合早报》访问时打趣说，因年轻的外表，差一点无法得到角色。她说，吴可嘉看到她在社媒上晒出的阳光又快乐的照片，以为她只有20多岁，“《七天》要找的演员是适合演出30多岁的角色。”雅慧实际上已30多岁，只不过保养得宜，看起来更年轻。她说：“线上试镜当天，我刚好心情不好，没有笑容，所以导演觉得我可以。”

雅慧（右）在《七天》饰演女强人。（新加坡华语电影节提供）

雅慧片中饰演女强人，与孙政有不少对手戏。她说此片可以让大家思考自己在生活中要的是什么。她不久前与新传媒结束宾主关系，为的也是寻找自己未来的新方向，《七天》的角色似乎有她现在的心情写照，她也说：“如果现在才拍《七天》，更有感触。”

孙政（中）在《七天》遭灵魂附身。（新加坡华语电影节提供）

孙政片中被二姐（翁璇饰）的灵魂附身七天，他说得拿捏如何呈现女性化的一面，“颇有趣的。”他已看了两次电影，认为与家人情感浓郁的读者，对这部以亲情为号召的电影，很容易有共鸣。

让演员与剧组特别难忘的一场戏，孙政说是在本地蓄水池拍摄的一场很重要的戏，天空突然飞来许多直升机，再来是老天爷不作美下起大雨，结果工作人员以肉身为在亭子避雨的演员挡雨，最后雨过天晴，在太阳下山前，顺利完成拍摄。

导演因滞留本地而拍电影

吴可嘉来自中国，不是电影行业的人，因疫情滞留本地而学习如何拍电影并执导了处女作《七天》，她强调《七天》不是鬼片，而是具有温情家庭元素，“深者看深，浅者看浅。电影有中年危机等。”她希望电影有机会打入中国市场，“每次与中国的朋友聊起，他们都很惊讶地问：新加坡有电影吗？”她也说写了第二部电影的剧本，但她想参与别人的电影制作，吸取更多经验后才导第二部。

华语电影节的标杆向来不低，谈到相中《七天》为开幕片，电影节策展人符诗专副教授说：“家人温情的部分感动到我，我看到偷偷流泪。”

《七天》透过三条父女感情线呈现家庭亲情的可贵，并在叙事过程中展示新加坡的风土人情。吴可嘉、雅慧和孙政将出席开幕式并且参加映后座谈，和观众近距离交流。

闭幕片——台湾电影《做工的人电影版》男主角是本地演员李铭顺。2020年台湾电视影集《做工的人》在HBO推出后，让许多工人子女深受感动，因此催生了电影版。《做》以影集原班人马集结，金钟奖得奖团队勇闯大银幕，再现工地小人物的悲欢人生。

《做工的人电影版》由李铭顺（右）主演。（新加坡华语电影节提供）

将放映55部片 近年规模最大

电影节将于4月28日至5月7日在嘉华院线和奥登剧场放映39场，共55部原汁原味的剧情长片、纪录长片和短片，并邀请十余位国内外影人出席实体映后座谈，这是近年来规模最大的新加坡华语电影节。

电影节是新跃社科大学新跃中华学术中心和新加坡电影协会联办的常年活动，今年正式走出疫情，不安排线上放映。和往年一样，电影节作品分别安排在“华夏风情画”、“纪录片视角”和“华流短片展”这三个常设单元和非常态单元经典修复版中呈现。今年的华夏风情画呈现包括开幕片和闭幕片在内的21部剧情长片。此单元的台湾电影有九部，包括张作骥导演时隔三年的新作，探讨看护者与病患之间，关于爱与自由的生命习题的《夏日天空的那匹红马》；金马影后陆小芬息影超过20年重返大银幕，写实中带有细腻人文关怀，富有台湾味的《本日公休》。

当季的香港剧情片今年有六部，包括张艾嘉荣获第59届金马奖最佳女主角，怀念香港街头霓虹灯闪烁的《灯火阑珊》；荣获第59届金马奖最佳新导演、最佳男主角、最佳原著剧本，对边缘社群投以关注的《白日青春》。中国大陆有三部作品参展，包括蒙古语对话的《脐带》，刻画因母亲患上阿尔茨海默症，儿子决心带她返回草原，去寻找她记忆中的家。澳门片《海鸥来过的房间》讲述曾为作家的房东迎来一位当演员的房客。演员因此成为作家观察的对象。在戏里戏外，在小说内外，不同角色间困惑混淆，终究被欲望所淹没。

2023年是李翰祥导演的黄梅调经典电影《梁山伯与祝英台》面世的60周年，也是中国第三代重量级导演谢晋的百年诞辰，因此经典修复展推出李翰祥的《梁山伯与祝英台》与谢晋的《舞台姐妹》等。

为了让读者对华语电影有进一步了解，电影节在“文学短片集：人生的过程”之后安排了“两种阅读与创作：文字与影像之间”座谈会，邀请华语电影史研究者陈炜智在《梁山伯与祝英台》映后主讲电影专题“我们的电影神话——李翰祥、梁祝、西施” 。座谈会和专题讲座在奥登剧院举办，入场免费。

电影节星期四（13日）开始售票，票价15元5角，可透过scff.sg查询电影节详细资料包括购票方式，电影节论坛则入场免费，只须事先在scff.peatix.com报名。