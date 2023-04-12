观众大声说：红星大奖年年办，今年有赞有贬

红星大奖年年办，但节目素质却年年降。今年不论节目节奏或编排，技术掌控，完全撑不上年度盛事称号。新传媒不进步就算了，至少能做到不退步吗？——观众（XXX753）

恭喜DJ陈碧玉获得十大最受欢迎的女艺人奖，她做事总是兢兢业业，尽忠职守，说话风趣幽默，句句金玉良言，她不会情绪勒索逼听众为她投票，靠实力夺得此奖。今年的红星大奖很有看头，入围者才华出众，卧虎藏龙，我国艺人堪比海外的专业人才。——观众（XXX878）

红星大奖的女艺人个个高贵典雅，五位颁奖嘉宾里，范阿姐最艳丽动人。她的礼服露出美背，果然是“好戏在后头”，希望很快再看到范文芳的演出。——观众（XXX518）

新传媒每年举办的红星大奖，边看边想“超级红星”定义是什么？至少能让亚洲人都认识，或名气响誉国际，称号才能名副其实，不然只能说是本地杰出艺人。——观众（XXX215）

新加坡电视剧要吸引大中华市场，就应注重中国市场。年年主办的红星大奖一直找港台明星，但这几年本地电视剧迷都开始追中国大陆电视剧了。红星大奖应该考虑请中国大陆艺人，这样子才能引起中国大陆观众注意到新加坡节目。——观众（XXX125）

李腾身为主持人，怎么可以说入围者获奖是爆冷呢？典礼有多余时间，主持人应该接话，而不是硬生生推给许瑞奇，还好这位得奖者机智幽默地化解了尴尬。——观众（XXX730）

今年的红星大奖没播放入围者的演出片段，不但失去肯定演技的颁奖气氛，还导致后来节目“underrun”（欠时），得靠主持人拖了好几分钟才能收场。——观众（XXX508）

很欣赏李腾在红星大奖的主持表现。他在名嘴陶晶莹面前丝毫不逊色，淡定自然，随机应变，又谦恭有礼，和陶子配合无间，幽默口才发挥得淋漓尽致。——小晶（XXX517）

感觉陶晶莹主持红星大奖时少了诚意，也没特别的表现。我觉得本地的女主持人不会比她差，而且做节目时会让人感到有诚意。——观众（XXX893）

今年的红星大奖有几点突兀的地方：一、新人奖少了颁奖人，超级红星奖找影迷会主席来颁？似乎暗示要当超级红星，要靠强大的影迷会当后盾。二、限制得奖者致辞时间，却浪费时间为新节目打广告？三、主持人陶晶莹频吃男艺人豆腐，想拥抱徐鸣杰的那段有点尴尬。李腾的主持不输台湾大咖，建议新传媒日后给本地主持人机会主持大型节目，也可节省预算。——观众（XXX682）

红星得奖者都能讲谢词，最受欢迎潜力星的三位得奖者努力有目共睹，为何没有机会在台上说感谢词？是时间紧凑，还是不受重视？希望明年上台的得奖者都有机会发言，毕竟那一刻的荣耀得来不易。——观众（XXX825）

新传媒应规定连续两年赢得最佳男女主角或其他奖项后，让位给其他人，不至于年年失望。——观众（XXX638）

向云已得过终身成就奖，不应该再竞选常青演绎奖，还连续得四次，该给别的资深演员机会。——观众（XXX058，类似留言两则）

不明白红星大奖为什么要同时在两个频道现场播出，让不想看这节目的观众错失观看其他节目的机会，又不是国庆演讲或年度财政报告，有这个必要吗？——观众（XXX036）

红星大奖圆满结束，除了恭喜得奖者，我们也要鼓励错过奖项的艺人，这不是世界末日，不必太失望。尤其是众多DJ，我们都有投票给你们，请继续以你们的热诚，自信地过好每一天，因为你们都是很有才华的人！——听众（XXX059）

明年的红星十大，建议将DJ和演员分开，这是不对等的竞赛，在电视剧缩减的环境下，演员难得有机会在电视上亮相，演戏时日晒雨淋，加上化妆、戏服、台词、动作等，都比坐在冷气房靠声音的DJ辛苦。当红DJ天天和听众交流，为自己拉票，演员更吃亏。DJ的入围和得奖证明广播魅力，何不正式办广播颁奖礼，而不是剥夺那些辛苦耕耘努力拍戏的演艺人员的得奖机会。——张麦克（XXX083，类似留言六则）