成龙：市场不需要我的接班人！

动作巨星成龙认为，市场不需要成龙的接班人！

提到龙哥，读者普遍的印象是：很拼命的动作明星，成功闯荡好莱坞，也创造了很多经典片包括《醉拳》《蛇形刁手》《A计划》 《警察故事》 《飞鹰计划》 和《我是谁》等。

成龙主演的新片《龙马精神》4月7日在中国推出，大腕导演张艺谋表示：“全世界只有一个成龙，我觉得无法重复。要问我（成龙）给我留下最深刻的印象是什么？他是我们华人的骄傲。我不知道以后还有没有一个功夫小子，能像成龙这样在全世界打出一片天地。很难很难了。”

纵观现今影坛，未来真的找不出成龙的接班人吗？成龙在接受《联合早报》电邮访问时很果断地说：“很难，市场也不需要成龙的接班人。”成龙认为像他当年出道时，也被打造成新一代的李小龙，他说：“说话动作都要去模仿他，但是包括我在内的许多模仿者都没有成功，是后来我寻找自己的风格，走自己的路，才创造出《蛇形刁手》《醉拳》这样的动作喜剧风格，才慢慢去完善成为成龙式的电影道路。所以很难再一次地去复制新的成龙，所以如果有新的动作影星出来的话，也会是他自己的风格。”

由中国著名导演杨子编剧及执导，国际巨星成龙、影坛新贵刘浩存和郭麒麟领衔主演的电影《龙马精神》讲述生活落魄的武行老罗（成龙饰）有一匹爱马“赤兔”，他一直想把它培养成片场里的动作明星，不料却身陷官司，只能求助多年未见的女儿小宝（刘浩存饰）和她的律师男友乃华（郭麒麟饰）。

在本地发行片商邵氏提供给本报记者的一段《龙马精神》制作特辑视频中，只见拍完戏马儿被送走时，成龙伤心地流下了男儿泪。成龙在回应本报有关与马儿的感情时透露：“我和马在一起几个月，可以说同吃同睡，因为我和它有很多的对手戏，所以刚进组我就和所有人说只有我能摸它、喂它、靠近它，这样才可以培养我和马的感情和信任感，它是一匹非常有灵性的马，很聪明，所以我和它在拍戏期间结下了很深厚的感情，在最后杀青的时候，要把它送走了，我和全剧组都在送它，本来我一直克制自己的感情，一回头看见所有人都在哭，我就一下子泪崩了。我有联系自己的朋友，把它送到了中国环境最好的马场之一，现在有专人每天照顾它，给它最好的饲料，最好的环境。”

成龙对自己在《龙马精神》的角色有很深刻的体会，他说：“很感谢有机会可以参演这样一部展现龙虎武师生活的电影，里面许多的场景、桥段，都能让我回忆起自己的过往，所以让我非常的感动和感慨，想起原来我们这些龙虎武师受到的委屈、挫折，我们那么拼命，这其中许多人都受了很重的伤或者人不在了，非常的唏嘘，希望观众可以通过这部电影能稍微了解一些我们当年的不容易。”

出身武行的成龙，又如何看待今天很多电影的动作戏靠特效等来打造，不必真打？成龙说：“这是不可避免的，现在科技的发展一定会影响到电影行业，我觉得是好事，现在的电影越来越精彩，有那么多以前想都不敢想的梦幻的画面给观众，这是不可逆转的趋势，现在的武行也不需要像我们那么拼命，去做那么多危险的动作，安全上也增加了很大的保障。但是武行这个职业是不会消失的，因为许多的电影还是需要真人去展现，不过未来纯粹的动作明星应该很难了，比较多的是演员加上动作替身去完成拍摄。”

香港艺人容祖儿客串演出《龙马精神》。（邵氏机构提供）

成龙戏里戏外展现龙虎武师的精神，为了不耽误《龙》的拍摄，他延后膝盖手术，而注射了九针的“可的松”来止痛。除了成龙，参与演员包括香港艺人容祖儿等的《龙马精神》，星期四（4月13日）本地公映。