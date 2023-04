韩男团TREASURE新加坡土味情话撩粉丝

韩国男团TREASURE在星期六(4月8日)为新加坡TREASURE MAKER(官方粉丝昵称)举行演唱会。于2020年出道,TREASURE是YG娱乐2015年后首次推出的男团。由10名实力派成员—— 队长玹硕和志焄,YOSHI、俊奎、材赫、ASAHI、道荣、HARUTO、炡禹和老幺庭焕组成。

TREASURE当晚以“JIKJIN” “BOY”和“I LOVE YOU”为新加坡室内体育馆举行的演唱会拉开序幕。随着多首耳熟能详的歌曲和精湛的舞台表演,让粉丝们的情绪渐渐高涨。

当成员们离开舞台更换造型时,,银幕上亮出“Photo Time”的字幕。这个环节让粉丝们跟着银幕上的指示,摆出TREASURE手势、“Cheek Heart”(脸颊心)等姿势。

TREASURE在演唱会上以新加坡式英语与粉丝沟通。(Live Nation提供)

令人惊喜的是,演唱会上TREASURE成员们频频用Singlish(新加坡式英语)撩粉丝。不论是可爱的“I die die must go out with you today”(今天不论怎样我都一定要跟你约会)、“BTO aimai?” (要跟我预购组屋吗?),甚至是霸气的“宣言”“TREASURE MAKER I’m gonna dabao you home tonight”(TREASURE MAKER我今天要“打包”你回家),土味情话非常凑效,相信现场粉丝们都心怦怦乱跳。

TREASURE在演唱会上卖力表演。(Live Nation提供)

除此之外,成员们也分享他们有多么爱吃本地的辣椒螃蟹。YOSHI还透露TREASURE在演唱会的前一天逛了鱼尾狮公园、新加坡摩天观景轮和动物园,而新加坡也是一个他一直以来都很想来的国家。队长玹硕则与粉丝们分享自儿时来到本地旅游时就已经爱上新加坡,所以对于要离开新加坡而感到很不舍,还呐喊“我不想走!”,令粉丝们大笑。

演唱会的前几天也是HARUTO的生日。对此,粉丝们也贴心地为HARUTO准备写着“우리 멋진 래퍼, 하루토 생일축하해”(我们帅气的说唱歌手HARUTO,生日快乐)的生日横幅,也为偶像准备了生日蛋糕,并以生日歌为他送上满满的祝福。

值得一提的一点是TREASURE除了表演自己的歌曲,还为粉丝们表演同公司前辈们iKON和BIG BANG的人气歌曲:“RHYTHM TA”和“BANG BANG BANG”。演唱会近尾声时TREASURE以“THANK YOU”和“HELLO”等曲子落幕。

TREASURE也不忘答谢在场的粉丝们,并且答应粉丝们会尽快回到新加坡与本地TREASURE MAKER见面。