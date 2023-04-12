张娜拉自曝婚后变外向 会为老公跳舞

即将在Disney+上线的韩剧《特务家族》（The Unbreakable Bond），有两大吸睛点。一，这是张赫和张娜拉四度合作；二，这是张娜拉婚后的第一部作品，演的是一个妻子。

《特务家族》4月12日（星期三）下午在韩国举行记者会，并透过线上直播让海外媒体参与，导演张正道带着四位主角张赫、张娜拉、蔡贞安和金南喜一起出席。

这是一部谍报喜剧，讲述伪装成平凡上班族的国情院要员权道勋（张赫饰），与梦想拥有完美家庭，但藏有秘密的甜美妻子姜宥拉（张娜拉饰），两人如何死守家庭。

张赫和张娜拉时隔九年再次合作，也是继《开朗少女成功记》《命中注定我爱你》《久违的再见》（独幕剧）之后，四度拍档。张赫感慨地说：“我见过娜拉的20、30和现在（42岁），我们一起成长，合作起来非常自在。”张娜拉附和说：“我很喜欢这个故事，知道拍档是张赫，更要演出。我们在片场即使没有事先沟通，也知道对方会怎么演，张赫开玩笑说，我们前世应该是兄弟。”

若有机会再合作，两人都愿意。张赫提议：“五年后，一起演一部古装剧吧！”之前合作的连续剧都有亮眼收视，张娜拉喊话：“希望这次也成功！”

张娜拉赞张赫是完美老公

张娜拉2017年演出《Go Back夫妇》时是单身，2022年嫁为人妻的她，这次饰演家庭主妇是否有不同的感受？她说没有感觉有什么不同，不过剧中有时候用一个“带着疲累感的微笑”让老公知道她的心情，这方面倒有共鸣。她自曝：“婚后，我没有跟老公吵过架，但有时候我在微笑，其实眼神说的是另一回事，这是我学会的一种沟通技巧，哈哈！”她也分享说：“我MBTI（人格类型测验）是内向，但跟老公在一起时会变得外向，会在他面前跳舞。”

张娜拉希望与张赫的合作，能再掀起高收视。（Disney+提供）

主持人问张赫私下是一个怎样的老公和爸爸，他笑说：“有一个说法，爸爸是家中‘行走的家具’，孩子长大后，爸爸就像家具被移到一边。”张赫自贬家中地位，张娜拉则大赞：“他是完美老公，是宠妻魔人，曾经跟我夸他的老婆，说了15分钟。”

张赫剧中有不少搞笑演出。（Disney+提供）

张赫剧中有一场戏是“无眉”，他说：“我的人生，还有我的演艺生涯，从来没有剃过眉毛，但这一场戏是一个关键，所以我还是牺牲了。”

导演以作品探讨家人之间的信任

蔡贞安饰演权道勋的国情院上司吴天莲，剧中身手了得，拥有武术底子的张赫夸她表现好：“那些动作戏挺难的，而且不只要打，还要带感情，有一场电梯里的打戏，她做得非常好。”蔡贞安谦虚地说：“张赫有武术底子，五分钟就掌握动作戏，我必须练习好几个月。”

因《财阀家的小儿子》长孙一角受到关注的金南喜，饰演对主角一家来说相当可疑的不速之客赵泰九。金南喜透露，自己很喜欢喜剧和动作戏，但一直没有太多机会演出，这次机会上门，就决定尝试。

最后谈到这部剧的卖点，张正道导演说：“虽然有很多关于特务的戏，但我们的主角是隐藏身份，我们要借此带出，当你发现你以为自己很了解的人，原来有着不可告人的秘密，你能接受吗？我们要探讨的是对家人的信任。”