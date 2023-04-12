洪慧芳4月底首次踏足欧洲 陈哲艺与何书铭不相信

新传媒女星洪慧芳本月将首次踏上欧洲的土地。

《花路阿朱妈》（Ajoomma，以下简称《花路》）是4月下旬在意大利举行的远东电影节（Udine Far East Film Festival）的开幕电影，洪慧芳将联同导演何书铭、制作人陈哲艺出席开幕礼。洪慧芳星期三（4月12日）晚在亚洲文明博物馆为《花路》在知名串流平台Amazon Prime的新马地区上线宣传造势，亮丽、优雅大方的洪慧芳接受《联合早报》访问时说：“这将是我第一次到欧洲。”

也出席造势活动的何书铭与陈哲艺，简直不相信自己的耳朵，都异口同声问：“第一次去欧洲，不会吧？”洪慧芳笑着解释，自己向来不喜欢坐长途飞机，因为在飞机上无法睡觉，再来也听说过欧洲扒手多，自己若年轻遇到坏人还可以逃跑，但已不年轻，所以从来没有想过去欧洲，这回因为《花路》将在意大利的影展开幕，加上她的一名对意大利非常熟悉的朋友将在影展过后，陪同她在意大利游玩，所以自己也变得很期待了。她透露4月21日飞到意大利，4月29日才飞离，前面几天出席影展，过后就在意大利游玩，“应该会去威尼斯这些地方。”

洪慧芳透露在英国生活的艺人好友李锦梅知道她要去意大利时，就叫她飞到英国找她，不过因工作忙碌，洪慧芳说没办法飞去英国。

洪慧芳凭《花路阿朱妈》的精湛演出获得瞩目。（梁麒麟摄）

《花路阿朱妈》星期四（4月13日）将在Amazon Prime的新马地区上线，也是该平台第一次推出本地电影。洪慧芳表开心，她说：“是Amazon Prime的第一部新加坡电影，是好事，将让人记得一辈子。”她说当初电影开拍，由于是自己第一次当女主角，会担心，不过用心去演。她的用心也让评审看到，在洛杉矶举行的第8届亚洲世界电影节夺影后，也入围去年金马奖，成绩有目共睹。她说《花路》让她有机会去到很多国家与地区，她打趣说：“希望跑到不能跑。”

何书铭与陈哲艺特地飞回来出席Amazon Prime的《花路》活动。何书铭出席美国的一个影展后，从洛杉矶飞回来本地，旋风式逗留不超过48小时。他说：“明天（4月13日）将飞回美国出席另一个影展。”他说美国观众对电影的反应热烈，而一些地方的影展，年长观众居多，对《花路》也有共鸣。

何书铭因《花路》跑遍了很多国家与地区，他说：“在沙地阿拉伯放映时，当地观众告诉我，从来没看过新加坡电影，看了《花路》后，对新加坡也有些兴趣了。”他说在本地做电影很辛苦，但看到观众给予的回馈，感到欣慰。

从香港飞回来的陈哲艺则说在为《花路》融资时，没有人相信一个讲述60岁女人的电影有人要看，也有人建议改用香港或台湾的女星，以及到香港或台湾拍摄，但他很庆幸大家都坚持以本地阿朱妈为角色：“当年也没有人相信以菲佣和小孩为故事的电影《爸妈不在家》，有人要看，但我还是坚持拍，因为我们一定要有自己的文化创作。”

问到《花路》回本了吗？陈哲艺说：“快了。”他透露电影已在台湾、香港和菲律宾等发行。