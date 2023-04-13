李坤城儿发声谈遗产 林靖恩：数字是陪伴的时间

（台北讯）66岁台湾音乐人李坤城过世，爆出并没有留遗产给儿子，让外界怀疑是否将财产留给小40岁妻子林靖恩。对此，李坤城儿子回应了，遗产动向曝光。

李坤城儿子4月6日在脸书透露，李坤城在弥留之际，躺在病床上奄奄一息地向他道歉说，“很抱歉什么遗产都没有留给你。”让外界怀疑李坤城将遗产留给林靖恩，甚至有酸民猛酸林靖恩“年纪轻轻就赚到遗产”。

李坤城儿子在脸书指出，“什么是遗产？我已经都有了”，并写下父亲在他人生中留给他的遗产，包含李坤城在他发生车祸撞到孕妇时，亲自向对方赔礼道歉，还有曾经出面替他讨回应该要有的薪水。

李坤城儿子透露，爸爸甚至不惜一切辛劳，动用自身人脉替他找工作、找租屋，永远帮助他这个儿子，“你有没发现，所有现金、资产、捷径，我爸一概不会任意给我，所有我该努力的过程，成长过程该受的罪，他一概会适时地放手”“创造幸福的能力，就是你给过我的，你已经给我很多了”。

林靖恩则回击，遗产的事情根本不须要跟外人交代，并坦言李坤城留给她生前珍爱的黑胶、留声机等。事实上，对林靖恩来说，李坤城的陪伴更重要，而李坤城也为了她决定做气管切开术，和死神赌一把。

林靖恩与李坤城的“爷孙恋”轰动各界，这10年来，两人一起走过许多风风雨雨和舆论压力，林父更是强烈反对，甚至为此两度告上法院；2023年2月1日，两人在医院举行简单结婚仪式，成为合法夫妻。

林靖恩称李坤城至死未获林父原谅，10年不与家人联系，是李坤城弥补了她小时候没有家庭的感觉。

林靖恩说：“10年了，我爸爸知道我住哪里，有我的联系方式，有我的脸书，有我的电话，我离家10年，没有人愿意联络我，但坤城弥补了我小时候，没有家庭感觉，数字对我来说，从来不是用金钱衡量，数字对我来说，就是坤城陪伴我的时间。”