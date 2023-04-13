向龙虎武师致敬 成龙使出“情怀杀”

龙马精神

Ride On（PG）

娱乐性 ★★★☆／艺术性★★

剧情

生活落魄的武行老罗（成龙饰）有一匹爱马“赤兔”，他一直想把它培养成片场的动作明星，不料身陷官司，只能求助多年未见的女儿小宝（刘浩存饰）和她的律师男友乃华（郭麒麟饰）。小宝一边帮老罗打官司，一边劝他不要带着赤兔玩命做危险动作。老罗不顾女儿反对，继续偷偷训练赤兔，同时又对准女婿乃华做各种考验。老罗在片场打拼了一辈子，面对任何困难都不轻言放弃，但在快速发展的时代浪潮中，他的坚持显得格格不入，却也令人敬佩。

影评

这么多年下来，成龙式的动作片与喜剧，有些观众开始嫌腻，《龙马精神》虽也有成龙标志式的动作与喜感，因为对幕后默默付出的龙虎武师致敬，充满“情怀杀”，让人看得颇感动。戏里戏外，成龙也体现出龙虎武师不为人知的伤痛和坚守。为了不耽误整部片的拍摄，成龙延后膝盖手术，注射了九针“可的松”（Cortisone，也称封闭针）止痛，从片尾的花絮片段，可以看到成龙用一生践行着龙虎武师“永不言不”的精神，哪怕一身伤痛，许多动作场面都亲力亲为。

影片透过武行老罗的工作，以及他努力想与女儿修补关系的情节， 关注龙虎武师这群幕后英雄，当中不少感人的情怀与成龙的亲身经历契合，所以成龙第一时间看到剧本时，感动得流下了男儿泪。香港的动作片是华人之光，龙虎武师是港产动作片风靡一时的幕后功臣，而成龙电影生涯的起点，也正是他的龙虎武师出身。《龙》对成龙、成龙的粉丝，以及武行们，意义非凡。

刘浩存在 《龙马精神》演出成龙的女儿。（邵氏机构提供）

《龙马精神》的成龙（黑衣者）在训练郭麒麟，希望他有好身手。（邵氏机构提供）

影片穿插许多成龙过去所演出的动作片影像，这些影像交代了片中的他曾有过辉煌时刻，如今看到岁数不小的成龙还在挑战有难度的动作戏，观众难免感慨：成龙图的是什么？肯定不是钱，因为他有的是钱。他体现的是龙虎武师的拼搏精神、尊严与骄傲，以及对电影的热爱吧！因时代的变化和电影技术的发展，成龙那套“拿命去拼”的拍片方法已是落伍，被淘汰和被遗忘似乎是他的宿命。

吴京《龙马精神》演出知名的动作明星。（邵氏机构提供）

郭麒麟不帅，有喜剧天分

《龙》基调虽是温情喜剧，却也带着一种淡淡的伤感与哀愁。成龙与马儿相依为命，组合新鲜，却也笑中带泪。影片笑点也来自成龙与准女婿的互动，他希望当律师的准女婿把体格练好，好好保护自己的女儿。成龙逼郭麒麟练武的过程，让人想到成龙在过去电影常被师傅魔鬼式的练武，有熟悉的味道，却也散发出新鲜的喜感，因为中国相声演员郭麒麟，称不上帅哥，却有喜剧天分。27岁的郭麒麟是中国知名相声演员郭德纲的儿子，他的喜感拿捏得刚刚好，不会过度浮夸。

剧情比较弱的环节是，女儿（刘浩存饰）打从不谅解父亲到很快接纳他，父女之间的亲情纠葛与释怀，铺陈得不够，以致女儿对父亲的“接纳”显得很草率。“谋女郎”刘浩存青春可人，她与郭麒麟、成龙有银幕火花。容祖儿与吴京等大牌艺人客串演出。