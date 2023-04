4月6日至9日票房排名

① 超级玛利欧兄弟电影版 (The Super Mario Bros Movie)

② 捍卫任务4(John Wick: Chapter 4)

③ 龙与地下城:盗贼荣耀(Dungeons & Dragons:Honor Among Thieves)

④ The Pope’s Exorcist (教廷第一驱魔人)

⑤芽笼(Geylang)

⑥ 关于我和鬼变成家人的那件事(Marry My Dead Body)

⑦气垫传奇(Air)

⑧ 沙赞!众神之怒(Shazam! Fury Of The Gods)

⑨ 天马行空(Everything Everywhere All At Once)

⑩ 满江红(Full River Red)