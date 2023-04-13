郑秀文、韩裔妈诠释母爱

《米仔睡着了》的崔胜允（左）带着儿子伊桑回到韩国乡下寻根。（光电影提供）

米仔睡着了 Riceboy Sleeps（NC16）

娱乐性★★★★/艺术性★★★

故事：韩国单亲母亲素妍（崔胜允饰）移民到加拿大，在工厂打工含辛茹苦地养育儿子大卫（Dohyun Noel Hwang饰）。饱受种族歧视的大卫（Ethan Hwang，伊桑饰）长大后，跟随母亲回到韩国乡下探访父亲的家人，尝试进一步了解因精神分裂而自杀的父亲。

短评：影片创作灵感来自加拿大韩裔导演沈明辅与家人的移民身份，加入虚构情节来丰富电影。影片关注亚裔移民在他乡的困境，以及他们坚强生存的故事，处理得细腻，带着忧伤的爱与遗憾。情节虽有些套路，但整体处理不刻板，而是带着诗意、抒情与温暖。母爱始终伟大，儿子将体弱的母亲背上山祭拜父亲，母亲一路扔下松针，让孩子不迷路。《米》在2022年釜山国际影展夺观众票选奖，圣地亚哥亚洲电影节夺观众票选奖，西雅图亚美电影节得评审团大奖等，也入围2023年加拿大银幕奖，包括最佳电影与最佳导演等五项大奖。（英韩语对白，不附中文字幕）

《流水落花》的郑秀文（左）照顾寄养的小孩。（嘉华提供）

流水落花 Lost Love（PG）

娱乐性★★★☆/艺术性★★

故事：一群离别原生家庭的小孩子，经莫姑娘（谈善言饰）安排下，遇上天美阿姨（郑秀文饰）和彬叔叔（陆骏光饰）这个短暂的幸福中途站。13年来，天美与所照顾的七个小孩经历聚合到分离。当天美走到人生最后阶段时，七名寄养孩子重现在她眼前，在他们身上，她仿佛看到了自己夭折的儿子长大成人，一趟流水运送落花的人生旅程，让生命以另一种方式延续。

短评：父母养育孩子，其实很多时候，孩子是父母的救赎。郑秀文诠释带着丧儿伤痛的母亲，从寄养小孩的身上找到爱。影片从摄影到讲故事的手法，带有日式风格。作为处女作， 导演贾胜枫是幸运的，除了得到香港电影发展局电影发展基金与创意香港的资助，制作团队也包括张叔平等前辈。郑秀文在日前红星大奖典礼中，透露为支持新导演“零”片酬演出，她素颜上阵，戏里戏外表现落力。可惜剧本对郑秀文和陆骏光感情触礁部分埋得不足够，很唐突。

《吸血鬼特助：雷菲尔》的凯奇（左）与霍特是主仆关系。（联邦影业提供）

吸血鬼特助：雷菲尔 Renfield（M18）

娱乐性★★★☆/艺术性★☆

故事：雷恩菲尔德（Nicholas Hoult ，尼可拉斯霍特饰）的老板德古拉（Nicolas Cage，尼古拉斯凯奇饰）是极度自恋的吸血鬼，饱受折磨的菲尔德被迫为主人寻找猎物，并且得随传随到，听从他的吩咐做任何事，不管这些事情有多低贱。对主人唯命是从数百年之后，菲尔德试图摆脱对主人的依附。

短评：幽默的主仆关系，也探讨有毒的霸凌关系， 影片不少血浆四溅的画面出其不意。霍特诠释出不断被打压，却不敢反抗的助手，尼古拉斯凯奇饰演的吸血鬼则是狂妄自大，两个演员的对戏火花四溅。《疯狂富豪》女主角的闺蜜Awkwafina（奥卡菲娜）化身为女警员，有不少发挥的机会，精准拿捏出角色严肃正经，却也不失喜感。（英语对白，附中文字幕）

魂断酒店 Motel Melati（NC16）

期待指数★★★

故事：在印度尼西亚爪哇岛的郊区，聚集一群旅行者——刚经历祖母葬礼后的家庭、一对年轻夫妇，他们住进一家奇怪神秘的汽车旅馆。汽车旅馆里的一切并不像他们看到的那样，因为受过诅咒的旅馆女主人梅拉蒂，似乎想让这些旅客永远都不离开。这部惊悚片的导演包括本地的Mike Wiluan（麦克维兰）。（印尼语对白，不附中文字幕）