李国煌以为陈建彬远走高飞 他却签下终身合约

本地资深艺人陈建彬与金刚媒体签下“终身合约”。

陈建彬在“红星大奖 2023”再摘下第三座“10大最受欢迎男艺人”，也是他连续三年蝉联此奖。他所属的经纪公司金刚媒体第一时间为他庆功，陈建彬签了一份终身合约。

金刚媒体星期四（4月13日）早上对媒体透露与陈建彬签下终身合约。陈建彬表明，他与李国煌合作了这么多年，大家都很熟悉了，他不希望离开公司。他还风趣地说“活是金刚的人，死是金刚的魂”。陈建彬在2017年金刚媒体开幕当天，自告奋勇，自我推荐加入金刚媒体，不知不觉已经六年。金刚媒体老板之一的李国煌透露，他以为陈建彬拿了“10大”后，会自立门户，没想到会签终身合约。李国煌非常感谢陈建彬对他和公司的信任与信心，公司也会竭尽所能为陈建彬提供通往更广阔娱乐市场的机会。

今年70岁的陈建彬认为，工作是他生命里的一种福气和运气。他还是喜欢唱歌，喜欢和观众互动。只要观众接受，他不会轻言退休。

陈建彬获奖后，金刚媒体帮他办了庆祝会，出席的艺人包括李国煌、程旭辉、Chiou 余秋慧、Chase （陈锦宏）和名厨 Chef Melvyn （李尚滨）。赖宇涵人在韩国，无法出席。陈建彬透露，现在自己的心情已经平静下来。星期天（4月9日）得奖当晚开心了一夜，他很感恩收到了大家的祝福。连年得奖后，他感到责任重大，但会将压力转化为动力，努力做得更好，为明年的第四座“10 大” 继续努力。

陈建彬（右三）与金刚媒体艺人包括李国煌（右二）在庆祝会后合影。（金刚媒体提供）