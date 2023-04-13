甄珍避不见面8个月 银霞深夜以黑白照诉苦

（台北讯）影后甄珍从去年8月21日与外界失联，和儿子章立衡行踪成谜。甄珍胞妹银霞联络不上两人，心急如焚，甄珍又突然在今年农历年前在脸书发文称要卖掉台北豪宅，但住在该豪宅的银霞还是找不到甄珍，星期三（12日）深夜银霞忍不住诉苦。

有癌症病史的银霞，去年身体又出状况，原本甄珍帮她介绍医生却莫名失去消息，银霞只好独自进手术房。她去年11月在脸书倾诉“12周没接到姐姐电话，这些日子我一人受尽煎熬。”而银霞控告台大医师的医疗纠纷官司2021年8月被最高法院发回台湾高等法院更审，她上个月12日透露将开庭审理：“明早希望神明赐我高等法院公正的法官，还我过去快9年所受的身心之痛，给我一个公道！”

事隔1个月，12日晚上她贴出黑白照写道：“身心虚弱时亲人不在旁扶持真悲泣！”网友纷纷留言为她打气，也有人问：“姐姐呢？要多联络啊，就不会孤单了。”无奈甄珍仍未有回音。

甄珍去年8月失联前，好友圈只知道当时她在北京与前夫刘家昌打官司，后来甄珍仅三度在微信交友圈发文。儿子章立衡在今年元旦及农历大年初三两度以微信语音向记者拜年，此后母子俩音讯全无，各种传言不断。

上个月《壹苹》获知身边友人转述，前阵子曾有人亲眼看过甄珍本人，当时她被人搀扶，身体看起来虚弱；记者再传微信给甄珍，却依旧没有回应。